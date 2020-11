Eine neue Initiative hat die Rugendorfer Firma Münch-Energie gestartet. Der Solarpionier Mario Münch, der das Unternehmen vor über 15 Jahren gegründet hat, möchte die Energiewende vorantreiben und Bürgern die Möglichkeit geben, davon zu profitieren.

Das am heutigen Donnerstag startende Crowdinvest bietet allen Bürgern aus dem Gemeindegebiet Untersteinach und weiteren Interessierten die Möglichkeit, ihr Geld beim Solarpark in Gumpersdorf anzulegen. Im Gegenzug erhält man als Investor eine Rendite von vier Prozent und nach fünf Jahren sein Kapital abschlagsfrei zurück.

Den Unterhalt der Einrichtung oder Wartungsarbeiten trägt Münch-Energie selbst.

Die Initiative gefällt auch Bürgermeister Volker Schmiechen (SPD). "Der Untersteinacher Gemeinderat, der die Zeichen der Zeit schon früh erkannt hat, war von Anfang an Befürworter des neuen Solarparks."

Auch für Flächenbesitzer und Landwirt Norbert Wölfel stellt das Konzept einen Mehrwert dar. "Vor wenigen Monaten hat erst der letzte Milchviehwirt in Gumpersdorf aufgegeben. Klimawandel und Bürokratie machen es uns mittlerweile fast unmöglich, in dieser Branche zu überleben. Die Anlage verschafft mir als Landwirt ein sicheres finanzielles Standbein und durch die geplante Schafbeweidung wird meine Fläche weiter ökologisch landwirtschaftlich genutzt.", so Wölfel. red