Trotz Corona machen Weltläden, Schulen, kirchliche Initiativen, Supermärkte, Gastronomiebetriebe und viele weitere Akteure in den kommenden Tagen im Rahmen der Fairen Woche auf den fairen Handel aufmerksam. Unter dem Motto "Fair statt mehr" beschäftigt sich die Aktionswoche in diesem Jahr mit der Frage, was es für ein gutes Leben braucht. Die Faire Woche wird veranstaltet vom Forum Fairer Handel in Kooperation mit TransFair und dem Weltladen-Dachverband.

Der Mensch im Mittelpunkt

"Die Frage, was ein gutes Leben ausmacht, hat durch die Corona-Pandemie eine eindringliche Aktualität bekommen", sagt das Team rund um die Faire Woche mit Ute Fischer-Petersohn, Christina Walther und Barbi Schreiber. Die Krise mache deutlich, dass unser Wirtschaftssystem nicht unverwundbar ist und dass es vielen Menschen die Chance auf ein gutes Leben verwehrt - vor allem im globalen Süden. Gleichzeitig biete es die Chance, das eigene Konsumverhalten, aber auch unser auf Wachstum ausgerichtetes System als Ganzes zu hinterfragen. "Der faire Handel stellt den Menschen in den Mittelpunkt, nicht den Profit", sagt Christina Walther, Vorsitzende des Vereins zur Förderung des fairen Handels, und erläutert: "Seit 50 Jahren sorgt der faire Handel zum Beispiel mit höheren Erlösen für die Produzierenden und mit verlässlichen Handelsbeziehungen dafür, dass auch die Menschen am Anfang der Lieferketten ein gutes Leben haben können."

Mit zwei Veranstaltungen beteiligt sich der "Karibu"-Weltladen Kronach an der diesjährigen Fairen Woche. Beim Kindermitmachkonzert "Eine Reise um die Welt" am kommenden Sonntag ab 16 Uhr in der Kühnlenzpassage in Kronach mit Ute Fischer-Petersohn können die Besucher eine Reise erleben, ohne Flugzeug und ohne Koffer zu packen. Denn mit Liedern aus fremden Ländern, dem dazugehörigen Rhythmus und den Melodien können sie sich mit fremden Völkern und Kulturen ganz einfach und mit viel Freude verbinden. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.

"Ach, du liebe Welt - wie oft hast du mir schon deine wunderschönsten Seiten gezeigt! In Afrika, in Asien, in Ozeanien, in Südamerika, in Europa und daheim im Frankenwald. Was hast du mir alles geschenkt: Berge und Felsen, Wüsten und Wälder, Wasser und Eis, Himmel und Erde, Farben und Tiere. Und was mache ich eigentlich für dich?" Diese Frage stellen sich Lars Hofmann und Ulrike Mahr am Freitag, 25.September, um 20 Uhr in der Stadtpfarrkirche in Kronach. Mit beeindruckenden Bildern als Diavortrag, Musik aus aller Welt und nachdenklichen Texten lädt der "Karibu"-Weltladen zur zweiten Veranstaltung ein.

Viele Veranstaltungen bundesweit

Im Laden selbst kann man sich weiter über die Faire Woche informieren. Ein Gewinnspiel mit einem Kreuzworträtsel und ein Rezeptheft mit neuen, leckeren Vorschlägen zum Kochen und Backen liegen aus.

Die Faire Woche findet in diesem Jahr zum 19. Mal statt. Die Veranstalter rechnen trotz der Corona-Pandemie mit mehr als 1500 Veranstaltungen bundesweit. Unter anderem werden Vertreter von Produzentenorganisationen in Videobotschaften berichten, was für sie ein gutes Leben ausmacht und wie der faire Handel dazu beiträgt.

Produkte aus fairem Handel sind in 900 Weltläden, mehr als 40 000 Bioläden, Supermärkten, Discountern und Bäckereien sowie in über 20 000 Cafés und Restaurants erhältlich. Der faire Handel schafft weltweit Perspektiven für rund 2,5 Millionen Kleinproduzierende und ihre Familien.

Weitere Informationen zu diesem Thema enthält die Homepage www.fairewoche.de. Der "Karibu"-Weltladen in Kronach, Rosenau 20, ist als Kontaktadresse unter der Telefonnummer 09261/52940 zu erreichen. red