Motorradfahrer landet im Krankenhaus

Verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf dem Berliner Ring. Kurz nach 14 Uhr hatte er zu spät eine rote Ampel erkannt. Er bremste dabei sein Zweirad ab, wich nach rechts aus, blieb dabei an einem Pkw hängen und stürzte. Ein nachfolgendes Auto musste dem Motorradfahrer ebenfalls ausweichen und schrammte hierbei am Bordstein entlang. Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf etwa 18 000 Euro beziffert. Der Motorradfahrer musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Unaufmerksamkeit kommt teuer zu stehen An der Baustelle Berliner Ring/Münchner Ring übersah am Donnerstagnachmittag gegen 16.40 Uhr ein VW-Fahrer einen Rückstau und fuhr auf ein vor ihm stehendes Auto auf. Durch die Wucht des Aufpralls stießen die beiden Fahrzeug noch auf zwei weitere Pkw, weshalb ein Gesamtsachschaden von 15 000 Euro zu beklagen war. Bei dem Unfall wurde zudem noch zwei Personen leicht verletzt. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? In der Geyerswörth-Tiefgarage wurde am Donnerstag gegen 11.30 Uhr der hintere rechte Kotflügel eines dort geparkten gelben VW Golf angefahren. Obwohl der Unfallverursacher Sachschaden von etwa 3000 Euro angerichtet hatte, machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. pol