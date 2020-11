Die Landvolkshochschule Feuerstein bietet jeden Sonntag Bio-Mittagessen zum Abholen an. Zusätzlich besteht die Option, das Essen gegen eine Gebühr von zwei Euro pro Lieferung in einem Radius von zehn Kilometern nach Hause liefern zu lassen. Bei Lieferung wird das Essen in Glasbehältern transportiert, diese werden nach Umfüllung der Speisen wieder mitgenommen. Bei Abholung der Speisen sind eigene Behälter mitzubringen. Die sich wöchentlich ändernde Speisekarte gibt es online unter www.klvhs-feuerstein.de. Des Weiteren gibt es auch Kuchen beziehungsweise Torten zu erwerben. Essensausgabe findet im Café jeden Sonntag von 11.30 bis 12.30 Uhr - nur mit Vorbestellung bis Samstag 18 Uhr unter Telefon 0151/55529856 - statt. Der Ort der Abholung ist die Landvolkshochschule auf Burg Feuerstein in Ebermannstadt (Café). Nähere Informationen zum Angebot unter Telefon 09194/73630 oder via E-Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de. red