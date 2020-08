Miteinander von Einheimischen und Touristen erhalten

Auf seiner Tour durch Franken machte Christian Zwanziger, tourismuspolitischer Sprecher der grünen Landtagsfraktion, Station in Bamberg. Gemeinsam mit seiner Kollegin Ursula Sowa informierte er sich laut einer Pressemitteilung in den Museen am Domberg und bei Tourismusdirektor Michael Heger über die touristischen Herausforderungen einer Welterbe-Stadt und über die aktuelle Lage der Branche.

Laut Heger sei Bamberg von der Corona-Krise weniger hart getroffen worden als andere fränkische Städte, insbesondere in der Metropolregion Nürnberg, da der Anteil der Geschäftsreisenden mit 20 bis 30 Prozent recht gering sei. Dennoch gab er zu bedenken, dass es der Tourismus in den Städten derzeit weit schwerer habe als in ländlichen Regionen.

Interessen berücksichtigen

Die Beliebtheit Bambergs und die Bekanntheit als Weltkulturerbe ziehen manchmal mehr Menschen in die Stadt als es die Einwohner wünschen würden. "Der Tourismus in Bamberg lebt aber davon, dass Leute in der Stadt wohnen", betonte Heger. Deshalb sei es ihm ein Anliegen, die Interessen von Einheimischen zu berücksichtigen und das freundliche Miteinander zu erhalten.

Um einen Einblick in die touristischen Reize Bambergs zu bekommen, besuchten Zwanziger und Sowa die Museen am Domberg und das Welterbe-Zentrum. "Ich wünsche mir eine umfassende Neukonzeption für den Domberg mit der Hilfe des Freistaates, um die Kulturschätze noch besser zu präsentieren. Die Museen haben das Unesco-Welterbepotenzial für ein einmaliges Kunst-, Kultur- und Geschichtsquartier, diesen Schatz gilt es zu heben", so Sowa. red