Die Ministranten der Herz-Jesu Pfarrei Bad Kissingen haben das gesammelte Geld aus der Ratschen- und Osterbrotaktion an die Caritas International für ukrainische Flüchtlinge gespendet.

An den Kartagen 2022 sind etwa 15 Ministranten unter der Leitung von Oberministrant Jens Bohatsch durch die Bad Kissinger Innenstadt gelaufen und führten mit voller Begeisterung die österliche Tradition des Klapperns aus und sammelten Geld für einen guten Zweck. Dieses Jahr ging das Geld an die ukrainischen Flüchtlinge. Für die zahlreiche Spendenbereitschaft bedanken sie sich sehr. Die dabei gesammelte Geldsumme beträgt 940 Euro. Diese Spenden werden direkt für die betroffenen Familien und Flüchtlinge in und aus der Ukraine eingesetzt.

Zudem haben die Ministranten noch eine weitere gute Sache gemacht. Zusätzlich haben sie sich am Gründonnerstag früh morgens getroffen und haben rund 170 Osterbrote gebacken, verpackt und mit einem Ostergruß versehen.

Außerdem konnte der Oberministrant Kontakt zu einer Gemeindebesucherin aufbauen, die 100 bemalte Ostereier den Ministranten zum Verkauf zur Verfügung stellte. In den Ostergottesdiensten wurden die bemalten Eier sowie die Osterbrote gegen eine Spende verkauft. Aus der Osterbrot- und Ostereieraktion kam der Betrag von 675,50 Euro zusammen, der ebenfalls an die Caritas International für ukrainische Flüchtlinge gespendet wurde. Die symbolische Scheckübergabe fand in einer der Gruppenstunden statt. red