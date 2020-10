Das Gremium stimmte in der jüngsten Ratssitzung einer Mehrkostenanmeldung der Firma Ritter zum Auftrag "Erstellen eines Abwasserkatasters" zu. Es entstanden Mehrkosten in Höhe von 15 000 Euro. Das Projekt sei ja nun schon abgeschlossen und es handle sich um sogenannte Sowieso-Kosten, erklärte 2. Bürgermeisterin Gabi Dehmer. Die Firma hätte letztendlich 6,71 Kilometer Kanal befahren, was so in den Plänen nicht ersichtlich gewesen sei. Außerdem werde ein Abwasserkataster zukünftig sowieso Pflicht. Trotz Zustimmung herrschte im Gremium die Meinung vor, dass die Firma dies im Zuge der Arbeiten hätte kommunizieren müssen.

Zwei der drei eingegangenen Bauanträge befürwortete der Rat, einen lehnte er ab. Einstimmig genehmigt wurden ein Wohnhausneubau mit Garage und Carport in der Sonnenleite und der Neubau eines Zweifamilienhauses mit Garagen im Rhönblick. Die beantragten Befreiungen wurden erteilt. Nicht anfreunden konnte sich das Gremium dagegen mit dem Neubau einer Maschinenhalle, und lehnte diese mit 3:5 Stimmen ab. Die Räte sahen den Bedarf der Halle mit der Größe von 41 auf acht Meter nicht gegeben, zumal sie der Bauherr neben eine bestehende mit gleicher Größe errichten wollte.

Johannes Büttner besuchte das Seminar Strategieplanung Allianz Fränkisches Saaletal und gab eine Zusammenfassung. So sei die Allianz auch ein Zusammenschluss für komplexe Maßnahmen, und dies diene der Stärkung der Region. "In Zukunft sollen weniger, dafür aber effizientere Projekte angegangen werden", so Büttner. Nähere Infos würden noch folgen.

Ende Oktober steht wieder die Kriegsgräbersammlung an. Da es immer schwieriger werde Sammler zu finden und die übrigen Mitgliedsgemeinden der VG Euerdorf auch so verfahren würden, entschied sich der Rat gegen die Sammlung. Der Rat beschloss 150 Euro an die Deutsche Kriegsgräberfürsorge zu spenden. Keine Einwände erhob der Rat gegen die Errichtung einer Windenergieanlage auf der Gemarkung Kaisten, Gemeinde Wasserlosen.

Dehmer informierte darüber, dass innerhalb des 1000-Meter-Korridors der geplanten Südlink-Trasse archäologische Untersuchungen durchgeführt werden sollen. Hierbei sei auch der Markt Sulzthal betroffen. Ein Lob gab es für den Sulzthaler Kindergarten Gernegroß. Er habe mit Erfolg am Projekt "Starke Kinder - Gute Freunde" teilgenommen. Die Stadtwerke Bad Kissingen erweitern mit einem Teilstück der Straße Am Lagberg ihr Gasnetz. Nach der Sanierung sollen die Beton-Rinnsteine nicht mehr eingebaut werden, vielmehr soll direkt bis an den Gehsteig herangeteert werden. Etliche Rinnsteine seien sowieso defekt und außerdem soll dem Grasbewuchs entgegengewirkt werden. "Schade um den schönen Dorfplatz", missfällt Michael Hümpfner sowohl die Parkregelung, als auch das Befahren und das Wenden auf dem Platz. Er plädierte schon zum wiederholten Male für eine befristete Parkregelung, als auch gegen das Befahren. Man einigte sich darauf, das Problem in einer der nächsten Sitzungen anzugehen.