Zu einem Auffahrunfall mit drei beschädigten Autos und drei leichtverletzten Personen kam es am Dienstagvormittag auf der Bundesstraße 289 in Höhe von Schwarzach.

Gegen 9.15 Uhr war ein 61-Jähriger mit seinem Peugeot auf der B 289 von Mainleus in Richtung Burgkunstadt unterwegs. Auf Höhe der Einmündung nach Schwarzach fuhr der Mann in das Heck eines Audi, dessen Fahrer an der dortigen Ampelanlage aufgrund Rotlichts warten musste. Durch die Wucht des Aufpralls stieß der Audi noch gegen einen davor stehenden Kleintransporter.

Während der 55-jährige Fahrer des Kleintransporters unverletzt blieb, brachte der Rettungsdienst den Unfallverursacher sowie die drei Insassen des Audi, darunter ein sieben Monate altes Kleinkind, mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei Kulmbach leitete den Verkehr in Fahrtrichtung Lichtenfels während der Unfallaufnahme mit Unterstützung der Feuerwehr Mainleus durch Schwarzach um. Zwei Abschleppfahrzeuge schafften den stark beschädigten Peugeot und den Audi von der Fahrbahn.

Den entstandenen Gesamtsachschaden beziffert die Polizei nach einer ersten Einschätzung auf etwa 28 000 Euro. Nachdem die Mitarbeiter des Kreisbauhofs die Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt hatten, konnte der Verkehr wieder ungehindert fließen. Die Polizei Kulmbach ermittelt nun gegen den Unfallverursacher wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und einer im Raum stehenden Verkehrsordnungswidrigkeiten. pol