Mehr Krankmeldungen seit der Pandemie

Einen deutlichen Anstieg der Krankmeldungen verzeichnet die AOK Bayern. So waren laut Mitteilung zwischen 16. März und 5. April im Durchschnitt 54 Prozent mehr AOK-Mitglieder krankgeschrieben als im Vorjahr. Die Diagnose Corona selbst habe in diesem Zeitraum mit durchschnittlich 1,5 Prozent aber eine untergeordnete Rolle gespielt, heißt es in der Mitteilung."Uns liegt darüber hinaus noch keine Auswertung nach Krankheitsursachen vor, aber schon jetzt lässt sich sagen, dass sich während der Hochphase der Corona-Pandemie deutlich mehr Versicherte krank gemeldet haben als in den Vorjahren", berichtet Stephan Preisz von der AOK-Direktion Coburg. In den Osterferien (6. bis 19. April) habe sich die Zahl der Krankmeldungen dann wieder normalisiert - und sei sogar im Schnitt um vier Prozent unter dem Vorjahreszeitraum gelegen. red