Marktgemeinderat in der Kulturwerkstatt

Zur nächsten Gößweinsteiner Marktgemeinderatssitzung ergeht Einladung für Mittwoch, 22. Juli, um 20 Uhr. Diesmal trifft sich das Gremium in der Kulturwerkstatt Fränkische Schweiz in Morschreuth. Unter anderem geht es um die Zustimmung zur Planung für die Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des Bebauungsplanes "Morschreuth-Stecklacker". Außerdem soll eine Zweckvereinbarung mit der Juragruppe/Zweckverband Wasserversorgung über die Wasserversorgung des Ortsteils Moschendorf geschlossen werden. Zur Errichtung eines Genusswanderwegs in Morschreuth stehen Beschluss und dazu die Bereitstellung von weiteren Haushaltsmitteln an. Außerdem machen sich die Mitglieder über das Vorziehen der Anschaffung eines Rettungssatzes für die Feuerwehr Gößweinstein und der Anschaffung einer Pumpe für das neu zu beschaffende LF 20 KatS für die Feuerwehr Gößweinstein Gedanken. Die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses war für Dienstag, 21. Juli, geplant und wurde auf Mittwoch, 22. Juli, 18.30 Uhr in der Kulturwerkstatt Fränkische Schweiz verschoben. red