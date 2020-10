Die Bürger des Stadtteils Höferänger haben am Montagabend im Meisterstübchen in Niederndobrach einen neuen und zugleich alten Ortssprecher gewählt. Marco Biedefeld wollte eigentlich aus beruflichen Gründen nicht mehr antreten, entschied sich dann aber aufgrund des starken Zuspruchs in der Versammlung anders. "Ich werde auch weiterhin für Höferänger da sein", versprach der 46-jährige Spenglermeister. "Mit dem neuen Stadtrat und einem neuen Oberbürgermeister kriegen wir das wieder hin."

Seit 2014 war Marco Biedefeld für die Gemeindeteile Altenreuth, Biegersgut, Höfstätten, Höferänger Niederndobrach, Rosengrund und Sackenreuth als Ortssprecher tätig, und in dieser Zeit wurde einiges geschafft. "Wir haben zum Beispiel unser Gemeindehaus aufgestockt und zusätzliche Räume für die Feuerwehr geschaffen", erzählte er, auch das umstrittene Baugebiet in Höferänger sei eine größere Sache gewesen. Außerdem habe man sich um die Wasseranbindung gekümmert.

"Normalerweise tauschen wir uns bei Veranstaltungen oder Festen aus, das war in der Coronazeit etwas schwieriger als sonst", erklärte der gebürtige Stadtsteinacher, der im Ortsteil Höfstätten mit seiner Frau und drei Kindern lebt. Künftig will er sich dafür einsetzen, den Schulweg nach Ziegelhütten sicherer zu machen. Auch sei er für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Kreisstraße durch Höferänger. Besonders wichtig ist ihm die Dorfgemeinschaft.

Ein Ortssprecher vertritt die Interessen eines Stadtteils und hat das Recht, an allen Sitzungen des Stadtrats und seiner Ausschüsse mit beratender Stimme teilzunehmen und Anträge zu stellen. Wie Oberbürgermeister Ingo Lehmann ausführte, leben in Höferänger und den umliegenden Dörfern 401 Wahlberechtigte. 45 von ihnen gaben bei der Versammlung ihre Stimme ab. Eine davon war ungültig, eine fiel auf einen Kandidaten, der nicht aufgestellt war.

Somit wurde Marco Biedefeld mit 43 Stimmen gewählt. up