Das ist eine wundervolle Idee: Menschen in Zeiten der Pandemie zum Lachen bringen und zu versuchen, sie trotz ihrer Sorgen aufzuheitern. "Ist das Leben nicht hundertmal zu kurz für die Langeweile?", fragt der Philosoph Nietzsche . Deshalb nahmen sich die KIS-Mitglieder vor, keine schwer verdaulichen Kunstwerke mit problembeladenem Inhalt zu schaffen. Vielmehr wollten sie Karikaturen der örtlichen Lebenswelt schaffen und diese heiteren Zerrbilder ausstellen. So sind 49 Kleinkunstwerke zusammengekommen. "Ich fühle, dass Kleinigkeiten die Summe des Lebens ausmachen", schreibt Dickens. Einige solcher Kleinigkeiten befinden sich noch bis 25. Oktober in den Schaufenstern der Innenstadt. Wer ein wenig Muße hat, sollte diese Exponate bewusst suchen und sie auf sich wirken lassen. Ich habe das getan, bin dem Lockruf der Satire gefolgt. Es hat mir große Freude gebracht. Darum meine Bitte an alle Mitwirkenden: Macht so etwas im nächsten Jahr wieder! Es wertet den Stadtkern auf.