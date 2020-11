Eine Million war nicht möglich, aber 250 Lichter und Kerzen zauberten vor dem Caritas-Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth in Wallenfels einen Ort der Helle und Geborgenheit. Einen Ort der Hoffnung und der Gewissheit, dass auch in dieser gerade für die Bewohner und ihr Pflegeteam schwierigen Zeit Gott Licht in ihr Leben bringt. Er verlässt sie nicht und hält seine schützende Hand über alle. Einen leuchtenden Stern aus zahlreichen Kerzen und ein Kreuz mit der Schrift "Gott segne Euch" war gerade von den Fenstern aus sehr gut zu sehen und auf den Fenstersimsen und kleinen Mäuerchen im Erdgeschoss standen ebenfalls verteilt die lichtbringenden Kerzen.

Kraft für die nächste Zeit

Durch diese lichterfüllte Dunkelheit klangen die einfühlsamen Melodien, die Maik Förner seiner Panflöte entlockte. Er verzauberte alle mit seinen Liedern, die eine Mischung zwischen religiösen Liedern wie z.B. dem "Ave Maria", "Näher mein Gott zu dir" und "Sieh an die Macht der Liebe" bis zu bekannten Melodien aus dem Musical "Cats" und "Drei Haselnüsse für Aschenputtel" waren. Es gab außerdem ein Wiederhören mit dem Schlaflied "Heidschi Bumbeidschi" und dem Gefangenchor aus "Nabucco". Mit 16 hervorragenden Lieder n begeisterte der junge Mann die Bewohner, die hinter den geöffneten Fenstern lauschten. Auch das Pflegepersonal hielt ein wenig inne, gab diese beruhigende Stunde doch wieder Kraft für die nächsten Tage und Wochen, die sicher noch von der Corona-Pandemie bestimmt werden.

Zwischen den einzelnen Liedern hatte Gabi Alka vom Caritasverband Gedanken dabei, die sie kurz vortrug. "Ein Licht für dich" - ich schenke dir ein Licht, das es gut mit dir und der Zukunft meint, war der eine und die Nachricht, dass Gott genauso wie die Menschen das Wichtigste in die Hand schreibt. Und das Wichtigste für Gott sind diese Menschen und sie hat er in seine Hand geschrieben, er schützt sie und vergisst sie nicht. Auch nicht in so schweren Zeiten wie jetzt.

Gemeinsame Gebete wie das "Vater unser" und den Gruß an Maria "Gegrüßet seist du Maria" betteten alle Angst und Sorge, aber auch die Freude mit ein.

Der Dank von Gabi Alka galt allen, die mitgeholfen haben, dieses Lichterfest zu gestalten. Besonders Maik Förner für sein einfühlsames Spielen auf der Panflöte.

Jährlich ruft Caritas international auf, bei der Solidaritätsaktion "Eine Million Sterne" bundesweit öffentliche Plätze mit Kerzen in Lichtermeere zu verwandeln. Ziel dabei ist es, ein Zeichen der Hoffnung zu setzen - für Menschen in Not hier und weltweit. Aufgrund der Corona-Pandemie war dies in diesem Jahr nicht möglich und so wurde die Lichteraktion dieses Jahr von den zahlreichen Veranstaltungsplätzen zunehmend in die digitale Welt verlagert. Im "Kleinformat" wurde diese Aktion nun als "Lichteraktion" für die Bewohner des Caritas Alten- und Pflegeheims St. Elisabeth durchgeführt. sd