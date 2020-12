Die Adventszeit ist geprägt von vielfältigem Lichter-Brauchtum, vom Adventskranz bis hin zu den hell strahlenden Weihnachtsbäumen auf öffentlichen Plätzen. Auch im Banzgau, in Altenbanz, Püchitz und Stadel, leuchten Christbäume bei Einbruch der Dämmerung. In diesem Jahr waren diese Gemeinschaftsprojekte aber schwieriger umzusetzen, mussten doch auch hierbei die Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden. In Altenbanz stellte das Ehepaar Bohn mit H. Hild den Baum auf, in Püchitz Nikolaus Weiß mit Bruder Michael, und in Stadel kaufte die Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, Marion Trütschel, den Baum, der dann von der Feuerwehr aufgestellt und von Roland Trütschel mit Tochter Stefanie sowie dem Feuerwehrkommandanten Marko Fischer geschmückt wurde. Die Bäume bleiben mindestens bis 6. Januar stehen - als Lichter, die die christliche Hoffnung symbolisieren. Das verbindet Menschen auf der ganzen Welt, über nationale, kulturelle und politische Grenzen hinweg. mw