Wer Suzan und Dennis auf der Bühne erlebt, spürt, was die beiden Künstler verbindet: Herzenswärme und die geballte Kraft der Musik.

Suzan Baker ist Sängerin und Songwriterin – mit Texten, die direkt aus dem Herzen kommen. Bereits mit drei Jahren schmetterte Baker mit einem Holzlöffel als Mikrofonersatz Songs von T-Rex und Deep Purple . Mit zwölf Jahren brachte sie sich selbst das Gitarrespielen bei. In ihren 20ern gründete sie die Suzan Baker Band, danach die Rock-Band MacLoud, mit der sie als Bandleaderin und Frontfrau zwölf Jahre lang erfolgreich durchs Land tourte. Bis sie dann 2010 beschloss, dass es Zeit war, andere Wege zu gehen. Baker produzierte mit Felix Weber ihre eigenen Songs, schrieb Bayern 1 einen Sommerhit und zeigte, dass es keiner großen Band bedarf, um mitzureißen, zu berühren und zu unterhalten.

Karten im Vorverkauf erhältlich

Dennis Lüddicke ist für Suzan ihr „Partner in Crime“, der all ihre musikalischen Ideen – scheinen sie auf den ersten Blick noch so ausgefallen zu sein – umsetzt und durch sein flamencogeprägtes, teils perkussives Gitarrenspiel jedem Song eine besondere Note verleiht. Frei von jeglichem musikalischen Schubladendenken und in keiner Weise durch die Instrumentierung mit zwei akustischen Gitarren limitiert, entfalten sie sich stilistisch in alle erdenkliche Richtungen.

Baker und Lüddicke legen am Samstag, 4. März, um 19 Uhr in der Synagoge in Altenkunstadt , Judenhof 3, los. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus in Altenkunstadt beziehungsweise unter der Telefonnummer 09572/387-11 für zwölf Euro oder an der Abendkasse für 15 Euro. red