Für den Feuerwehrdienst ist die Beherrschung der Gerätschaften auch im Ernstfall eine wichtige Aufgabe. Eine Zusatzqualifikation konnten jetzt 21 junge Feuerwehrfrauen und aktive Feuerwehrmänner aus dem Landkreis Lichtenfels erwerben, denn sie legten kürzlich erfolgreich den Maschinistenlehrgang ab.

Vorausgegangen waren an zwei Samstagen die entsprechenden Unterrichtsstunden, in denen neben den grundlegenden Aufgaben, die ein Maschinist im Feuerwehrdienst zu bewältigen hat, wie insbesondere die Beherrschung der Feuerlöschkreiselpumpe, auch die weiteren technischen Geräte, Fahrzeugkunde, Wasserförderung, Unfallverhütung und Dienstvorschriften als zusätzliche wichtige Themenbereiche behandelt wurden. Hierfür hatten sich neben dem Lehrgangsleiter Kreisbrandmeister Sebastian Dorsch, Kreisbrandmeister Matthias Müller sowie von der Wehr in Altenkunstadt Manuel Schirmer und von der Freiwilligen Feuerwehr Burgkunstadt Bastian Kornitzky als weitere fachkundige Kräfte für die Unterweisung zur Verfügung gestellt. Wie bei fast allen Ausbildungsmaßnahmen stand am Ende des ersten diesjährigen Maschinistenlehrganges im Landkreis Lichtenfels neben der Praxis auch die theoretische Prüfung im Mittelpunkt.

Erfolgreiche Teilnehmer

Nach Auswertung der Unterlagen konnte Lehrgangsleiter Sebastian Dorsch feststellen, dass sowohl die beiden Feuerwehrfrauen als auch die weiteren 19 Lehrgangsteilnehmer die Prüfung erfolgreich abgelegt hatten. Kreisbrandrat Dorsch ermutigte alle, das Erlernte nun sinnvoll anzuwenden, auch wenn die eigentliche Routine sicherlich erst mit den weiteren Jahren im Feuerwehrdienst kommen werde.

Kreisbrandmeister Sebastian Dorsch überreichte an folgende junge Feuerwehrkameraden den Ausbildungsnachweis zum Maschinisten: Helena Fischer, Mario Sittig, Andreas Dauer, Fabian Schneider (alle FFW Weismain), Bianca Zapf (FFW Altenkunstadt), Stephan Kolb (FFW Unterzettlitz), Lars Reichelt (FFW Schönsreuth), Christoph Schnapp, Jakob Schnapp (beide FFW Kösten), Leonhard Tribale, Michael Barnickel, Felix Mahr, Julian Fischer (alle FFW Isling), Jan Stadtler (FFW Schwürbitz), Michael Tempel, Justin Bürger (FFW Kleinziegenfeld), Jan Dierauf (FFW Maineck), Vincent Schnapp, Julian Schaible, Andreas Kraus, Thomas Schnapp (alle FFW Spiesberg). dr