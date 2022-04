Ein Gesamtsachschaden von rund 60.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag im Kreuzungsbereich der B 173/Kronacher Straße. Der 42-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Jeep die Kreisstraße LIF 21 in nördlicher Fahrtrichtung, um die B 173 zu überqueren und anschließend in die Kronacher Straße einzufahren. Hierbei übersah er den aus südlicher Fahrtrichtung kommenden 59-jährigen Fahrer eines Audi A 4. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Unfallflüchtiger schläft im Fahrzeug ein

Eine nicht ganz alltägliche Unfallflucht ereignete sich am Sonntagvormittag auf der A 73 auf Höhe der Ausfahrt Lichtenfels-Nord. Ein 32-Jähriger fuhr kurz nach 8 Uhr mit seinem SUV Q7 in Richtung Feucht, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und die rechte Außenschutzplanke streifte. Obwohl sein Fahrzeug erheblich beschädigt wurde, setzte er seine Fahrt fort. Ein Zeuge des Unfallgeschehens verständigte die Polizei . Spezialisten der Verkehrspolizei konnten das Fluchtfahrzeug schließlich vor dem Anwesen des Unfallverursachers feststellen. Der Fahrzeugführer musste nicht lange gesucht werden, da er gerade auf dem Fahrersitz seines SUV ein kleines Nickerchen einlegte. Der Grund für seine Schläfrigkeit war schnell gefunden, nachdem die Beamten einen Atemalkoholtest durchgeführt hatten. Dieser ergab einen Wert von stolzen 1,7 Promille. Der 32-jährige Fahrzeugführer musste anschließend eine Blutentnahme und eine Führerscheinsicherstellung über sich ergehen lassen.

430-PS-Bolide knallt

in Schutzplanke

Nicht angepasst hatte mutmaßlich ein 23 Jahre alter Coburger die Geschwindigkeit seines Pkw, als er am späten Samstagabend von der B 4/Lauterer Höhe kommend auf die A 73 in Richtung Bamberg auffuhr. Im Kurvenbereich verlor er die Kontrolle über seinen 430-PS-Boliden, rutschte quer über die Fahrbahn und prallte in die Mittelschutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Schadenshöhe wird auf 60.000 Euro geschätzt.

Junger Mann

prellt Taxifahrer

Anzeige wegen Erschleichen von Leistungen erstattete ein Taxifahrer in Lichtenfels. In der Nacht auf Sonntag orderte eine circa 16 Jahre alte männliche Person das Taxi vom Bahnhofsplatz nach Bamberg. An der Aufnahmestelle teilte der junge Mann dem Taxifahrer mit, dass er lediglich über 10 Euro Bargeld verfüge, er jedoch bei der Ankunft in Bamberg den restlichen ausstehenden Betrag bezahlen würde. Der Taxifahrer willigte ein. Am Zielort angelangt kam es jedoch nicht wie vereinbart zur Zahlung. Der bis dato unbekannte Mitfahrer entfernte sich beim Eintreffen am Zielort umgehend aus dem Fahrzeug und flüchtete ohne den ausstehenden Betrag in Höhe von 75,10 Euro zu begleichen. pol