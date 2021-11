Für seine großen Leistungen hat Kreisbrandrat Timm Vogler vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann das Feuerwehrsteckkreuz erhalten. Es ist das höchste Ehrenzeichen für besondere Verdienste um das Feuerwehrwesen oder bei der Bekämpfung von Bränden oder sonstigen Notständen .

Seit mehr als 30 Jahren ist Vogler Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Altenkunstadt. Seit März 2012 übt er das Amt des Kreisbrandrates im Landkreis Lichtenfels aus. Er kümmert sich um die Feuerwehrbedarfsplanung, Ausstattung, Ausrüstung und Fuhrpark. Auch für die Bevölkerung hat er in seiner Funktion als Kreisbrandrat in der Vergangenheit durch fundiertes Fachwissen, mit großer Umsicht und Entschlossenheit dazu beigetragen, Unglücksfälle zu vermeiden oder die Schäden so gering wie möglich zu halten.

Zu seinen Leistungen zählt unter anderem das erfolgreiche Mitwirken in Planungs- und Abstimmungsgesprächen mit der Deutschen Bahn beim Erstellen der Rettungskonzeption für die ICE-Neubaustrecke Ebensfeld-Erfurt. Durch seinen fachlichen Einsatz konnten spezielle feuerwehrtechnische Geräte für die Einsätze im Tunnel für den Kreis Lichtenfels angeschafft werden. red