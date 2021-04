Am heutigen Samstag findet der Landesparteitag der Bayern-SPD in virtueller Form statt. Aus dem Landkreis Lichtenfels kandidiert der SPD-Kreisvorsitzende Sebastian Müller als Beisitzer.

Unterstützt wird Müller vom SPD-Kreisverband Lichtenfels , von dessen Vorstand er eine einstimmige Empfehlung erhalten hat. Auch der Vorstand der Oberfranken-SPD, dem Müller als stellvertretender Vorsitzender angehört, hat sich für die Kandidatur des jungen Lichtenfelsers ausgesprochen. Ob der Landesvorstand weiterhin mit 24 Beisitzern ausgestattet bleibt oder die Zahl auf 16 reduziert wird, entscheidet sich auf dem Online-Parteitag am Wochenende, genauso, ob Sebastian Müller einen dieser begehrten Plätze erringen kann.

Inhaltlich möchte sich Sebastian Müller vor allem in der Sozialpolitik engagieren. „Als Mitglied im Jugendhilfeausschuss und als einer der drei Jugendbeauftragten des Landkreises Lichtenfels erfahre ich, wo bei Jüngeren der Schuh drückt. Die Corona-Pamdemie macht es gerade Kindern und Jugendlichen nicht einfacher, ihre Probleme zu diskutieren und darauf aufmerksam zu machen. Deshalb müssen wir hier genau hinschauen, damit niemand verloren geht.“ Durch den regelmäßigen Austausch mit Vertretern der Wohlfahrts- und Sozialverbände ist Müller auch bestens vernetzt, was die Bedürfnisse der älteren Generationen angeht. Diese Erfahrungen möchte er im Landesvorstand einbringen und die SPD wieder ein Stück sozialer machen, so Müller. red