Die Gartenakademie der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau bietet im kommenden Jahr einen Qualifizierungskurs zum Gästeführer „Gartenerlebnis Bayern“ an.

Die Ausbildung findet an insgesamt zehn Kurstagen (jeweils freitags und samstags) in der Zeit von März bis Juni 2023 in Veitshöchheim statt.

Abschluss im November 2023

Die Kurseinführung wird online im Februar durchgeführt. Die Abschlussprüfung ist im November 2023 vorgesehen.

Der Kurs wendet sich an alle Interessierten, die gerne als Gästeführer in öffentlichen Anlagen oder auch im eigenen Privatgarten tätig werden möchten.

Die Teilnehmer bekommen unter anderem Grundlagen der Botanik, der Gartenhistorie und der Pflege von Gärten vermittelt und erhalten ein methodisches und didaktisches Rüstzeug für eigene Führungen.

Kosten und Informationen

Es fallen Kosten für die Qualifizierungsmaßnahme an. Nähere Informationen gibts bei Kreisfachberater Michael Stromer in der Umweltstation (Telefon 09575/921455) oder unter lwg.bayern.de. red