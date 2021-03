Einen schmerzlichen Verlust hat die Schützengesellschaft durch den Tod ihres langjährigen Mitglieds Gerhard Titze erlitten. Er wäre im August 95 Jahre alt geworden. Zuletzt wohnte er im Katharina-von-Bora-Seniorenwohnheim und gehörte nur noch zu den passiven Mitgliedern der Gesellschaft. Dennoch verlieren sowohl die Michelauer Schützen als auch die Soldatenkameraden mit ihm ein verdientes Ehrenmitglied. Denn den Ehrentitel "Mr. SSZ" hat Gerhard Titze zu Recht verdient: Sein Name ist untrennbar mit dem Michelauer Schießsportzentrum verbunden. Mehr als 3000 Arbeitsstunden hat er vor rund 25 Jahren in den Neubau investiert, so viele wie kein anderer Schützenbruder. "Weil mir das Ganze einfach Spaß macht und weil ich möchte, dass auch nach meinem Tod noch etwas von dem zu sehen ist, was ich geleistet habe." Mit dieser Aussage erklärte er damals sein Engagement. Er war zuvor bereits als Jugendleiter, Zweiter Schießleiter und als Mitglied im Vereinsausschuss bei den Schützen aktiv gewesen. Jahrelang stand Titze auch im SSZ hinter der Theke und sorgte für die Sauberkeit und die Instandhaltung der Räume.

Schicksalsschläge gemeistert

Gerhard Titze wurde am 14. August 1926 in der Zeit zwischen den Weltkriegen in Liegnitz in Schlesien als das älteste von insgesamt zehn Kindern geboren. Als Heimatvertriebener verschlug es ihn nach dem Krieg 1945 zunächst in die Nürnberger Gegend, ehe es, unterstützt durch den BRK-Suchdienst, zu einem Wiedersehen mit seinen Eltern in Michelau kam.

In der Folgezeit arbeitete der gelernte Maschinenschlosser zunächst bei Siemens in Hochstadt und später in Redwitz. 35 Jahre lang war er im dortigen Isolatorenwerk tätig. In dieser Zeit wurden seine Söhne Walter und Norbert geboren, von denen Letzterer früh starb. Vor zwölf Jahren musste Gerhard Titze auch Ehefrau Lore, mit der er über Jahrzehnte lang verheiratet war, zu Grabe tragen.

Trotz dieser Schicksalsschläge war Gerhard Titze ein optimistischer Mensch, der sich mit einem gesunden Humor den Herausforderungen des Lebens stellte. Als solchen werden ihn auch die Schützen in bester Erinnerung behalten. kag