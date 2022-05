Der 1. FC Redwitz hat mit Ralf Schubert einen neuen Ersten Vorsitzenden . Er folgt Artur Koch, der acht Jahre erfolgreich den Fußballverein geführt hatte. Zum Zweiten Vorsitzenden wählten die Mitglieder Markus Husli, zum Dritten Vorsitzenden Volker Bernert.

Breit ist der Unterbau der Vorstandschaft aufgestellt, in dem die Frauen stark vertreten sind. Gewählt wurden als Ehrenamtsbeauftragter Tim Bernert; Spielleiter Mannschaft I Georg Renk, stellvertretender Spielleiter Artur Koch; Spielleiter Damen Daniela Rech, Lena Bernert, Stephan Pfadenhauer; Jugendleiter Georg Renk, stellvertretender Jugendleiter Ronny Weigel; Feste/Feiern Lena Bernert, Laura Herbst, Kathrin Schlaf, Katharina Pfadenhauer; Funktionsausschuss Ralf Pülz, Patrick Schwalme; Wirtschaft/ Bestellungen/Wartung Helmut Rüger, Patrick Schwalme; Platzkassier Jochen Haas, Ralf Pülz; Vereinsausschuss/Beisitzer Simone Schmitt, Luisa Walcher und Katharina Pfadenhauer; Platzkümmerer/Sicherheitsbeauftragter Georg Renk, Ralf Pülz; Vergnügungsausschuss/ Geburtstage Helmut Rüger, Werner Bischoff ; 1. Schriftführerin Daniela Rech; 2. Schriftführerin Laura Herbst; 1. Kassier Nadja Fröber; 2. Kassier Artur Koch; Ältestenrat Helmut Rüger, Werner Bischoff , Jürgen Heublein; Kassenprüfer Jennifer Thomas, Lena Michalek.

In Vertretung des verhinderten Spielleiters merkte Koch an, dass die erste Mannschaft in der Saison 2019/2021 gar nicht so schlecht dran gewesen sei. 2021/22 wurde ein Trainerwechsel vollzogen. Andreas Fuchs kam als Vertretung und blieb. Seit Februar 2022 ist Ralf Schubert Co-Trainer.

„Die Zuschauerzahlen stellen zufrieden und das Interesse am Fußball in der Gemeinde ist groß“, fasste der Vorsitzende zusammen. che