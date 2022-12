Vor kurzem konnten die Achtklässler der Herzog-Otto-Mittelschule eine ganz besondere Musikstunde genießen. Drei Profimusiker gaben sich die Ehre und entführten die Zuhörer in die musikalische Welt des 17. bis 22. Jahrhunderts: Tenor Martin Fösel, Rebekka Wagner an der Violine und Meggi Ukleba am Klavier.

Den Schülern konnte mit Martin Fösel, der die Stücke unterhaltsam und schülernah ankündigte, erklärte und präsentierte, ein Einblick in die klassische Welt der Musik gegeben werden, beginnend bei Georg Friedrich Händel und Francesco Durante . In der Folge entführten die drei Musiker nach Frankreich. Eine Meditation aus Jules Massenets Oper „Thais“ lud zum Träumen ein. Weiter ging es nach Polen zu Chopin mit einem träumerischen, aber auch flotten Walzer. Die wundervolle Stadt Prag war mit Julius Fucik und dem „Einzug der Gladiatoren“ ebenso vertreten wie das musikalische Wunderkind Wolfgang Amadeus Mozart mit dem Stück „Die Alte“. Dass Mozart durchaus einen derben Humor besaß, bewies Martin Fösel, indem er von einem Briefwechsel Mozarts mit seiner Cousine erzählte, der einigen der Anwesenden den Atem stocken ließ.

Lektionen in Dur und Moll

Am Lied „Lachen und Weinen“ von Franz Schubert erläuterte Martin Fösel eindrucksvoll Dur und Moll. Zudem betonte er, dass Schubert wohl ein Musikbesessener gewesen sein musste, denn andernfalls lässt sich seine Schaffenskraft von 600 Liedern bis zum 30. Geburtstag nicht erklären.

Die musikalische Reise ging anschließend weiter in die USA zu Scott Joplin , der mit seinem bekannten Stück „The Entertainer“ die Schüler mitzureißen wusste. Auch Italien begeisterte die Schüler : Luigi Denza mit seinem „Funiculi Funicula“, bei dem alle drei Profimusiker nochmals alles gaben, bildete den Abschluss dieser ganz besonderen Schulstunde.

Als Zugabe spielten die Musiker ein aktuelles und bekanntes Stück. Aus Disneys Film und Musical „Frozen“ gaben sie „Let it go“ zum Besten und überzeugten damit noch einmal alle Anwesenden. Klassik kann eben auch modern sein. Schüler und Verantwortliche dankten sowohl den Musikern als auch der gemeinnützigen Vereinigung „Internationale Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation“, die sich zum Ziel gesetzt hat, Schüler und Erwachsene zum Musizieren anzuregen und Kunst, Kultur sowie Musik zu fördern. red