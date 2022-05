In der Reihe „Weltklassik am Klavier“ ist am Sonntag, 12. Juni, um 17 Uhr der ungarische Konzertpianist István Lajkó mit Werken von Schumann, Schubert, Bartok und Medtner in der Synagoge Lichtenfels zu hören. Das Motto lautet „Drei Romanzen von Schumann – Drei Klavierstücke von Schubert!“

„Aller guten Dinge sind drei“ lautet die deutsche Redewendung, die die außerordentliche Lage der Zahl Drei hervorhebt. Tatsächlich spielt die Drei in Mythologie, Religion, Literatur, Sprache, Kunst und darunter in der Musik immer eine wichtige Rolle. In Märchen kommt die Dreiheit in Form von drei zu bestehenden Prüfungen oder drei Söhnen und Töchtern ebenso häufig vor, wobei das dritte, jüngste Kind am besondersten ist. Die Dreifaltigkeit spielt in der Musik von Johann Sebastian Bach eine wichtige Rolle, aber wie sieht es bei aus drei Stücken bestehenden Klavierwerken aus? Ist tatsächlich das dritte Stück in Werken von Schumann, Schubert, Bartók oder Medtner am außergewöhnlichsten?

Weltweit auf Konzertbühnen unterwegs

Der ungarische Konzertpianist István Lajkó ist ein erfahrener Interpret am Klavier und ausgezeichneter Künstler mit einer faszinierenden Persönlichkeit. Er hat sowohl seinen Masterabschluss als auch sein Doktoratsstudium und das Konzertexamen mit Auszeichnung abgeschlossen, studierte bei Prof. Raekallio an der HMT Hannover und folgte diesem an die Juilliard School NY.

Lajkó hat zahlreiche internationale Wettbewerbe und Preise gewonnen, u.a. beim Liszt-Bartók-Wettbewerb Budapest. Er konzertiert in ganz Europa, China und den USA und hat mehrere von Kritikern hoch gelobte CDs veröffentlicht. Für seine Weltersteinspielung der Faust-Symphonie, bearbeitet für Klavier von Carl Tausig, erhielt er große Anerkennung und mehrere Auszeichnungen.

István Lajkó gibt sein Können und Wissen zurzeit an Hochschulen in Berlin, Budapest und Weimar weiter, in 2022 wurde er zum Ritter der universellen Kultur geschlagen. Karten für das Konzert gibt es zu 30 Euro, Studenten 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt. Reservierungen per Email an info@weltklassik.de oder telefonisch unter 0151/12585527. Eine FFP2 Maske ist mitzubringen. red