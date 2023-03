Eine technische Hilfeleistung wegen eines Baums auf der Straße bei Dittersbrunn, ein Alarm der Brandmeldeanlage am Bezirksklinikum Obermain in Kutzenberg, zahlreiche Übungen, Ausbildungseinheiten und die ein oder andere kulturelle Veranstaltung: Das Jahr 2022 war definitiv kein langweiliges bei der Freiwilligen Feuerwehr Prächting . Erfreulich dabei, dass immer wieder „neue Gesichter“ den Weg in die Truppe finden.

Mit großer Freude und per Handschlag nahmen Kommandant Karl-Heinz Nüßlein und Vorsitzender Bernhardt Gehringer bei der Jahresversammlung gleich drei junge Männer als neue Mitglieder in den aktiven Feuerwehrdienst auf: Jonas Lieb, Robert Knipper und Michael Motschenbacher. Damit zählt die Feuerwehr Prächting aktuell 29 aktive und 29 passive Mitglieder.

Besonders zufrieden zeigte sich Kommandant Nüßlein mit der ergänzten Geräteausstattung. Damit sämtliche Geräte auf dem Tragkraftspritzenfahrzeug mitgeführt werden können, wurde das TSF nunmehr von der Gemeinde Ebensfeld mit einer zusätzlichen Federung ausgestattet.

Ausblick und Diskussion

Zweit Vorsitzender Alexander Kropp blickte auf das Jahr 2023 und thematisierte die für 18. März geplante Winterwanderung und das Familiensommerfest am 1. Juli.

Als Vertreter der Kreisfeuerwehrführung informierten die beiden Kreisbrandmeister Christian Schilder und Sebastian Dorsch über das neuer Feuerwehralarmsystem Alamos und über die Notwendigkeit von speziellen Motorsägenlehrgängen für Feuerwehrleute.

Eine rege Diskussion entstand bei der anstehenden Neubeschaffung der Feuerwehrschutzanzüge auf Gemeindeebene. Hier sprachen sich die Versammlungsteilnehmer einstimmig dafür aus, dass aus Kostengründen neue Anzüge nur an die tatsächlich aktiven Feuerwehrmänner ausgegeben werden sollen. mad