Bei den Wahlen des Vorstands der Freiwilligen Feuerwehr Arnstein hat sich einiges getan. So wurde das Team fast komplett umgekrempelt und verjüngt.

Der Kommandant der Arnsteiner Wehr, Gerald Zeis, konnte erfreut feststellen, dass Patrick Zeis, Helena Knorr, Benny Neuberger und Marco Will zur aktiven Wehr dazugestoßen sind. Insgesamt habe man jetzt 35 Aktive, darunter sechs Jugendliche und zehn Floriansjünger mit einer Doppelmitgliedschaft in Wallersberg oder Großziegenfeld.

Die Zusammenarbeit mit der Stützpunktwehr in Weismain laufe sehr gut. Es sei sicherlich eine Werbung für Frauen in der Feuerwehr, dass in Arnstein mit Carina Gruber eine junge Dame das Amt der stellvertretenden Kommandantin übernommen habe. Ebenso gelte es weiter Jugendliche für die Wehren zu gewinnen.

Ehrungen und Wahlen

Mit Ehrenkommandanten Reinhold Pfarrdrescher und Ehrenvorsitzenden Andreas Will wurde zwei Mitgliedern die bayerische Feuerwehr-Ehrenmedaille verliehen.

Als neue Vereinsmitglieder konnten Marianne Scheumann, Sabine Knorr und Sonja Zeis begrüßt werden. Insgesamt gehören jetzt fast 60 Mitglieder dazu. Vorsitzender Andreas Lang erklärte wie auch Kommandant Gerald Zeis, dass sie nicht mehr für ihre bisherigen Posten kandidieren werden, aber der Feuerwehr Arnstein erhalten bleiben.

Vereinsmäßige Ehrungen erhielten Daniel Betz, Markus Betz, Bernhard Will, Andreas Lang , Gerald Zeis und Karl-Heinz Hetz, die zum Teil schon über 25 Jahren in der Arnsteiner Wehr mitarbeiten.

Die Wahlen brachten dann folgendes Ergebnis hervor: Erster Kommandant wurde Thomas Witterauf. Stellvertretende Kommandantin ist Carina Gruber. Gerald Zeis übernimmt den Posten als Vorsitzender. Zweiter Vorsitzender wurde Ulrich Scheumann. Des Weiteren sind Schriftführer Andreas Lang , Schatzmeister Markus Scheumann, die Beisitzer Georg Will, Robert Rehe sowie Michael Leicht und Kassenprüfer Karl-Heinz Hetz und Bernhard Will gewählt worden. rdi