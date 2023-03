In der vollbesetzten Fahrzeughalle der Feuerwehr Mistelfeld begrüßte Vorsitzender Tobias Gareis neben den Aktiven auch Feuerwehrreferent Otto Dinkel, Stadtrat Bernd Krauß und Kreisbrandmeister Alexander Klose. In seinem Rückblick konnte Gareis auf zahlreiche Aktivitäten der Feuerwehr Mistelfeld verweisen.

Leider gibt es in Mistelfeld Lücken in der digitalen Versorgung. So ist ein Handyempfang kaum möglich. Vor kurzem wurde ein neuer Funkmeldeempfänger geliefert, so KBM Alexander Klose. „Ich hoffe, dass damit der Empfang klappt, denn mit Handyempfang hat diese Technik nichts zu tun.“

Langjährige Treue

Kommandantin Christina Vogel steht drei Feuerwehrfrauen und 22 aktiven Feuerwehrmännern vor. Drei Mädchen wurden von der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr übernommen, Franziska Morgenroth, Selina Hiller und Leni Häfner. Außerdem wurde Michael Pülz in die aktive Wehr übernommen. Mit Elias Brehm wurde der erste Wehrmann aufgenommen, der den Schritt von der Kinderfeuerwehr über die Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr vollzogen hat. Außerdem konnte Christina Vogel Benedikt Wagner zum stellvertretenden Jugendwart und Daniel Köhler zum Gerätewart ernennen.

Zum Abschluss der Versammlung wurden Matthias Wagner für 40 Jahre und Christina Vogel für 20 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt.

Ein Dank ging auch an Martina Wagner, Silke Bauer und Maria Leicht für ihre Arbeit in der Kinderfeuerwehr. Da sie in Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen, wurden mit Magdalena Zech, Nina Hiller und Philipp Hiller drei neue Betreuer gefunden. Sie werden das Team um Matthias Wagner ergänzen. jp