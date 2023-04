Mit insgesamt drei Touren bieten der Mountainbike-Beauftragte des Landkreises Lichtenfels, Marc Kober, und Tobias Träger sportliche Highlights in der Region Obermain/Jura. Los geht es am Samstag, 13. Mai, ab 12 Uhr am Marktplatz in Lichtenfels mit der „All-Trails-Tour“. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Wer es schnell und kraftvoll mag, der tritt in die Pedale und genießt die „All-Trails-Tour“. Bei der rund vierstündigen Mountainbike-Tour führen die beiden Guides zu den Trails am Obermain/Jura, wo sportliche Abfahrten gemeistert werden können. Zur Stärkung zwischen den Trails gibt es unterwegs eine kleine Erfrischung.

Spaß und Herausforderung

Genaue Informationen inklusive Anmeldeformular sind auf der Homepage der Volkshochschule des Landkreis unter vhs-lif.de zu finden. Voraussetzungen für die Teilnahme an den MTB-Touren sind ein geländetaugliches (E-)MTB, ein Helm sowie Spaß an kleinen Herausforderungen mit dem Bike.

Alle weiteren geführten Erlebnistouren finden Interessierte im Veranstaltungskalender für den Landkreis Lichtenfels (kalender.obermain-jura.de) sowie in der dazugehörigen Broschüre, die kostenlos unter obermain-jura.de zum Download zur Verfügung steht und im Landratsamt Lichtenfels sowie in den Tourist Informationen im Landkreis erhältlich ist. red