Trotz der Einschränkungen in der Corona-Pandemie zeigte sich die Kulturgemeinde Burgkunstadt bei ihrer Jahreshauptversammlung im Hotel „Drei Kronen“ zufrieden.

Mit einem gewissen Schuss Humor, aber auch wiederum nachdenklich, waren die Begrüßung und der Bericht von Vorsitzender Marion Konrad versehen. „So haben wir einiges während der Pandemie dazu lernen und unser Wissen steigern können“, sagte sie. Astra Zeneca , Biontech , Johnson & Johnson , Novavax und Vakzin – weiß man, was man letztendlich geimpft bekommt? AHA-Formel, Booster-Impfung, 3G-Regelung, Inzidenzen, wissen wirklich alle, was das bedeutet? Bisher bestand eine Gesichtsmaske aus Quark und Gurkenscheiben, jetzt heißt es, es sind die FFP2-Masken, die Gesundheit und Schutz bieten sollen. Die darin und damit verbundenen Hoffnungen haben sich jedoch immer wieder verschoben“, so die Vorsitzende . Deshalb sei es auch so, führte Marion Konrad weiter aus, dass man insgesamt etwas bescheidener geworden sei und sich über Kleinigkeiten mehr freuen könne.

Gisela Hagel von der Wander- und Spaziergruppe konnte von doch relativ vielen Wanderungen und Spaziergängen berichten. Schatzmeisterin Christine Beßlein legte einen soliden Kassenbericht vor.

Zurückgenommen wurde die Satzungsänderung aus der letzten Mitgliederversammlung. Hier war es um die Ladungsfrist und Veröffentlichungen zu derartigen Versammlungen gegangen, die jedoch nicht verbessert werden können. Marion Konrad dankte am Ende ihrer Ausführungen allen, besonders der scheidenden Zweiten Vorsitzenden Andrea Wenzl, die sie in einer nicht einfachen Zeit unterstützt hatten.

Wahlen

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Erste Vorsitzende : Marion Konrad, Zweite Vorsitzende : Verena Beck, Schatzmeisterin: Christine Beßlein, Stellvertretender Schatzmeister: Dieter Schmiedel, Schriftführerin: Stefanie Baier, Stellvertretender Schriftführer: Karl-Heinz Goldfuß, Vorstandsmitglieder: Lydia Jahn, Kurt Kröner, Rudi Fetzer, Michael Schieber, Petra Fugmann, Ilse Jakob, Sabine Kraus, Lucia Scheid-Ham, Kassenprüfer Susanne Bock von Wülfingen, Achim Ruß und Ulrike Koch.

Ehrungen

Von den Mitgliedern, die bereits 40 Jahre dabei sind, konnte niemand an der Versammlung teilnehmen. Deshalb wird Marlene Brom, Adolf Dietzel und Josef Gückel die Auszeichnung nachgereicht.

Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Erna Kuchenreuther geehrt. Sie habe auch lange im Vorstand mit viel Engagement mitgearbeitet, erklärte Vorsitzende Marion Konrad. rdi