Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hochstadt mit zahlreichen Ehrungen als Höhepunkt fand kürzlich statt. In seinem Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr erwähnte Vorsitzender Markus Pfadenhauer die Maibaumaufstellung und das Sommerfest mit fränkischem Abend.

Der Vorsitzende gab einen kurzen Ausblick auf kommende Aktivitäten und dankte allen Aktiven, die sich bei den Vereinsveranstaltungen immer wieder einbringen würden.

„Ich habe noch Hoffnung, dass wir demnächst mit dem Umbau des alten Bauhofs zum Feuerwehrhaus beginnen können“, meinte Pfadenhauer augenzwinkernd an das Gemeindeoberhaupt gerichtet. Derzeit bestehe der Verein aus 178 Mitgliedern, davon zehn Ehrenmitgliedern.

Kommandant Holger Herold berichtete von den Einsätzen des vergangenen Jahres. Demnach wurden die Aktiven zu zwölf Einsätzen gerufen. Derzeit verfüge die Wehr über 38 Aktive sowie zehn Atemschutzträger.

Laut Jugendwart Thomas Reuther befinden sich derzeit 13 Jugendliche, davon drei Mädchen und zehn Jungs, in der Ausbildung. Es seien acht Übungen abgehalten worden.

Über die Aktivitäten der Kinderfeuerwehr „Hochstadter Löschteufel“ berichtete der Vorsitzende. Derzeit würden 14 Kinder im Alter zwischen acht und elf Jahren an das Feuerwehrwesen herangeführt.

„Seit der Gründung im Jahr 2019 haben wir schon zehn Kids von der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr gebracht“, erwähnte Pfadenhauer. So bereiteten die Betreuer die Kinder zum Beispiel auf die Teilnahme an der Kinderolympiade in Schwürbitz vor, veranstalteten eine Hydranten-Rally sowie Spiele im Schmiedswäldla, besuchten die Wasserwacht in Altenkunstadt, organisierten die „Kinderflamme“, das Leistungsabzeichen im Kinderbereich und vieles mehr.

Nach dem Kassenbericht von Stefan Düsel dankte Bürgermeister Max Zeulner allen Aktiven für die Bereitschaft zum Dienst am Nächsten und lobte auch die hervorragende Jugendarbeit im Verein. Die lange geplante Erweiterung des Feuerwehrhauses solle nun in diesem Jahr endlich in Angriff genommen werden. Aufgrund des klammen Gemeindesäckels werde das Projekt aber schrittweise in den Jahren 2023 bis 2025 realisiert, so der Bürgermeister.

Seitens der Führungsriege stellte sich der neue Kreisbrandinspektor Oliver Schardt vor. Es sei schön zu sehen, wie sich Kinder und Jugendliche hier im Verein etablieren und wie perfekt die Hochstadter Wehr organisiert sei, lobte Schardt.

Es standen auch zahlreiche Ehrungen an. Die Bronzene Vereinsnadel für 15-jährige Mitgliedschaft erhielten Michael Appel, Christian Mayer , Benedikt Paschold, André Renner, Thomas Reuther, Dominik Scherer, Andreas Schreck und Johannes Weiß .

Die Silberne Vereinsnadel für 25-jährige Mitgliedschaft erhielt Thomas Kneipp .

Zu Ehrenmitgliedern wurden Willibald Fischer und Reinhard Schnabel ernannt.

Fischer und Schnabel seien beide mit 19 Jahren in die Feuerwehr eingetreten und hätten alle Leistungsabzeichen abgelegt. Fischer sei auch als Maschinist tätig gewesen. Schnabel habe 46 Jahre ununterbrochen aktiven Dienst bis zur Dienstrente mit 65 geleistet Werner Hauber