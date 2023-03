Auch in diesem Jahr hält die Stadt Lichtenfels gemeinsam mit dem Stadtmarketing Lichtenfels und dem Einzelhandel wieder eine besondere Osteraktion für Kinder bereit. Bei der „Lichtenfelser Oster-Rallye“ sind alle interessierten Kinder bis 12 Jahre dazu aufgerufen, kreativ zu werden und anhand von Bastelvorlagen Oster-Möhrchen zu basteln, die im Anschluss vom Stadtmarketing und den Lichtenfelser Einzelhändlern gefüllt und in den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte versteckt werden.

Möhre basteln

Mitmachen ist ganz einfach: Noch bis 13. März können sich interessierte Kinder einen Bastelbogen für eine Oster-Möhre in der Tourist-Information Lichtenfels , Bamberger Str. 3a (Mo. bis Fr. von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr) abholen.

Zu Hause können die Möhrchen dann gebastelt und die Namensschilder ausgefüllt werden.

Die fertig gebastelten Möhrchen müssen anschließend bis spätestens 20. März in der Tourist-Information Lichtenfels wieder abgegeben werden. Die Möhrchen werden anschließend an verschiedene Einzelhändler in der Innenstadt mit süßen Überraschungen gefüllt verteilt. Bei der Oster-Rallye dürfen die kleinen Bastler und Künstler bereits am Freitag, 31. März, und während des Frühjahrs- und Ostermarkts am Samstag, 1. April, in den teilnehmenden Geschäften und Schaufenstern ihre befüllten Möhren suchen und diese natürlich mit nach Hause nehmen.

Kleiner Tipp: Die Figuren der Namensschilder und der Flyer geben einen Hinweis auf das Gebiet, in dem die Oster-Möhre versteckt ist.

Die Anzahl der Oster-Möhren ist auf 400 Stück limitiert.

Weitere Informationen unter lichtenfels.de