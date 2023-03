Der Frühling steht vor der Tür und die Einkaufsstadt Lichtenfels lädt zum zweiten Frühjahrs- und Ostermarkt am Samstag, 1. April, von 11 bis 17 Uhr in die Innenstadt ein. „ Lichtenfels blüht auf“ – unter diesem Motto präsentieren sich über 30 Aussteller und Kunsthandwerker rund um den Lichtenfelser Marktplatz. Dazu gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Von Handarbeiten über regionale Schmankerl bis zu Garten- und Osterdekoration: über 30 Händler und Kunsthandwerker bieten rund um den Marktplatz ihre Waren feil. Die Besucher dürfen sich auf ein großes und breites Angebot freuen: Pflanzen und Waren rund um das Thema Frühling , Oster- und Gartendekoration aus Holz, Beton, Keramik und Metall. Ebenfalls werden kreative Handarbeitsprodukte aus Wolle und Stoff sowie Unikate aus heimischen Hölzern, Produkte regionaler Direktvermarkter und vieles mehr angeboten.

Dazu gibt es auch ein Beratungs- und Informationsangebot. So bieten etwa die Landfrauen des Bayerischen Bauernverbandes an ihrem Stand Informationen und Beratung unter dem Motto „Einfach selber gemacht“ über Vorratshaltung und Ressourcenschonen im Alltag an.

Einkaufsbummel im Fachhandel

Auch die Einzelhändler öffnen ihre Türen und präsentieren die neue Frühjahrs- und Sommerware. Der Lichtenfelser Handel und die Gastronomie laden mit tollen Angeboten und fachkundiger Beratung zum Schlendern und Verweilen ein. Die Besucher dürfen sich auf einen gemütlichen Samstagsbummel freuen. Bei einem bunten Kinder- und Familienprogramm von 13 bis 17 Uhr wird es auch für die kleinen Besucher nicht langweilig. Am Marktplatz dreht ein Kinderkarussell seine Runden. Vor der Stadtbücherei können Kinder an der Kreativ- und Bastelaktion teilnehmen und unter Anleitung neugierige „Hasen-Nasen für Fenster“ und einen Schlüsselanhänger „Blumenzauber“ basteln.

Natürlich darf so kurz vor Ostern auch der Osterhase nicht fehlen. Er ist in der Innenstadt und im Fachmarktzentrum unterwegs.

Auch die Stadtbücherei Lichtenfels hat zum Frühjahrs- und Ostermarkt geöffnet. Um 13 Uhr können die Kinder vor der Stadtbücherei z.B. an einer Pflanzaktion mit den Stadtgärtnern teilnehmen. red