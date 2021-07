Lustige Grasköpfe oder ein eigenes Barometer basteln, an Regentagen den Grips bei einem Rätsel anstrengen oder per Radtour und Fotowettbewerb das Gemeindegebiet noch besser kennenlernen – dies und noch viel mehr bietet das „kunterbunte Aktivitätenheft“ den Kindern für die Ende des Monats beginnenden Sommerferien.

Bei der Präsentation der 29-seitigen Broschüre durch Bürgermeister Bernhard Storath , den Kinder- und Jugendbeauftragten Sebastian Dorsch sowie Isabell Weidt, die sich bei der Umsetzung sehr engagiert hat, wird augenscheinlich, dass mit „kunterbunt“ nicht zu viel versprochen ist. So können sich kreative Naturen ausleben beim Basteln eines Barometers oder eines Sparschweins. Auch Malvorlagen, Mandalas sowie Rätsel und Gewinnspiele finden sich im Heftchen, welches ab Montag, 19. Juli, in der Pater-Lunkenbein-Schule und im Rathaus erhältlich sowie über die Homepage des Marktes Ebensfeld dann auch online abrufbar ist beziehungsweise ausgedruckt werden kann.

Ebenso sind der Broschüre Gutscheine angehängt. „Das Aktivitätenheft darf wieder als sehr gelungen bezeichnet werden“, lobt der Bürgermeister.

Belohnung fürs Radfahren

Auf eigene Faust – vielleicht mit den Eltern – unternehmen können die Kinder eine oder mehrere der drei vorgeschlagenen Radtouren durchs Gemeindegebiet. Auf den im Heft genannten Touren gibt es jeweils drei Stationen, an denen es den Coupon im Aktivitätenheft abzustanzen gilt. Wer mindestens eine der Touren bewältigt hat, kann sich gegen Abgabe des Coupons im Rathaus eine kleine Überraschung abholen.

Auch die Idee, in Wald und Flur sich eine „Waldschatzkiste“ zusammenzustellen, lockt die Kinder weg von Sofa und PC. Als einzige Veranstaltung im eigentlichen Sinne im Aktivitätenheft enthalten ist eine von Brigitte Plesney geleitete, rund fünf Kilometer lange Wanderung am Dienstag, 10. August, zur „Steinernen Rinne“ mit Picknick auf der „Hohen Metze“. Start der anmeldepflichtigen Wanderung für Kinder von acht bis zwölf Jahren ist am Wanderparkplatz vor Roschlaub. Mit diesem bunten Programm dürfte Langeweile für die Kinder in den Sommerferien ein Fremdwort sein.

Bürgermeister Storath, Jugendbeauftragter Sebastian Dorsch und Mitarbeiterin Isabell Weidt wünschen bei Rätseln, Basteln, Malen, Wandern , Radeln und Sonnenblumenzüchten viel Freude . Bei der Präsentation herrschte im übrigen Zuversicht, dass 2022 wieder ein Sommerferienprogramm im eigentlichen Sinne eines „Programmes“ angeboten werden kann. dell