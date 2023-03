Im Mittelpunkt der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Trainau stand die Wahl des Kommandanten und des stellvertretenden Kommandanten . Vorab dankte der Bürgermeister den beiden Kommandanten Michael Göldel und Julia Frohna für ihre geleisteten Dienste. Beide haben die Ortswehr durch schwierige Zeiten geführt.

Bei der anschließenden Wahl erhielten Michael Göldel als Kommandant und Julia Frohna als stellvertretende Kommandantin erneut das Vertrauen der aktiven Mitglieder.

Zukunft gesichert

Beide nahmen die Wahl jeweils einstimmig an, so dass die Freiwillige Feuerwehr Trainau beruhigt in die Zukunft blicken kann. Dessen waren sich alle anwesenden Mitglieder sicher. che