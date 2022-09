Die Wahlen verliehen der Generalversammlung der freiwilligen Feuerwehr von Weidnitz dieses Mal ihre besondere Prägung. Während hierbei der langjährige Vorsitzende Jürgen Scheibel sein Amt in die Hände von Ulrike Dinglreiter übergab, zeichnete sich bei der anstehenden Wahl des Feuerwehrkommandanten und seines Stellvertreters ab, dass die Aktiven der Wehr für ihre Entscheidungsfindung noch Gesprächsbedarf hatten.

Zuvor bot die Generalversammlung einen würdigen Rahmen, um die ausscheidenden Vorstandsmitglieder zu ehren. Hierbei fanden die Tätigkeit der langjährigen Kassenverwalterin Jutta Vlastnik, von Franz Vlastnik, der unter anderem 18 Jahre der Kommandant der Wehr war, des langjährigen Vorstandsmitgliedes Stefan Konrad, der Jugend- und Frauenbeauftragten Astrid Konrad sowie der seit 2015 tätigen Kommandantin Marion Berthold eine entsprechende Würdigung. Die gleiche Anerkennung wurde dem scheidenden Vorsitzenden Jürgen Scheibel zuteil, der inzwischen nicht nur dreiundvierzig Jahre Aktiver seiner Wehr ist, sondern in seiner langen Amtszeit fast alle Positionen vom Schriftführer über den Kassier bis hin zum Vereinsvorsitz inne hatte.

Neuer Vorstand

Die Neuwahlen führten dann zu folgendem Ergebnis: Ulrike Dinglreiter wurde zur Vorsitzenden gewählt. Stellvertretende Vorsitzende ist Marion Berthold. Schriftführer wurde Jürgen Berthold, Schatzmeister Christian Macion, Beisitzer Tamara Dümlein, Martin Berthold und Tobias Bär. Das Amt des Kassenprüfers haben Christoph Berthold und Jutta Vlastnik inne.

Auch wenn die Vorstandswahl harmonisch ablief, ein neuer Kommandant konnte nicht gefunden werden. Lag es an der Tatsache, dass sich in den vergangenen Gesprächen noch keine Entscheidungen für die Zukunft der Wehr abzeichneten? Im Raum stand zudem die Entscheidung der Kommandantin Marion Berthold und ihres Stellvertreters Tobias Bär, die bis dahin als „Not-Kommandanten“ bestellt worden waren, ihre Ämter nicht mehr auszuüben.

Eine Lösung musste her

Händeringend wurde nach einer Lösung gesucht, doch ohne Ergebnis. Aufrüttelnde Worte gab es an dieser Stelle von Marcus Dinglreiter, der in der Versammlung in Erinnerung rief, dass die freiwillige Feuerwehr von Weidnitz eine Wehr mit einer großen und wertvollen Kameradschaft sei, die mittlerweile mehr als 130 Jahre bestehe. Deshalb sollt es von allen als eine gewisse Verpflichtung gesehen werden, auch an künftige Generationen zu denken. Ansonsten steht die Wehr vor dem Aus.

Es zeichnete sich jedoch der Wunsch ab, noch etwas Zeit für eine derartige Entscheidung zu gewinnen. Marcus Dinglreiter regte an, hierfür vielleicht den Zeitraum bis Januar 2023 für Gespräche zu nutzen. Ein Vorschlag, der allgemeine Zustimmung fand.