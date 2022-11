Kürzlich stand bei der Freiwilligen Feuerwehr Köttel die planmäßige Kommandantenwahl im Feuerwehrgerätehaus an. Während Steffen Schütz als Kommandant in seinem Amt bestätigt wurde, stellte sich sein Stellvertreter Andre Schütz nicht zur Wiederwahl.

Neuer stellvertretender Kommandant ist Gruppenführer Philipp Reuther. Bürgermeister Andreas Hügerich dankte zunächst beiden Kommandanten für ihre geleistete Arbeit in den letzten Jahren.

Großer Vertrauensbeweis

Nach der Auszählung des ersten Wahlgangs bestätigte Bürgermeister Andreas Hügerich , dass dem amtierenden Kommandanten Steffen Schütz ohne Gegenstimmen erneut das Vertrauen ausgesprochen wurde. Seit 2016 steht Schütz in der Verantwortung. Seit seinem 16. Lebensjahr ist er in der Feuerwehr. „Ich hab 2016 die Nachfolge meines Vaters Bernd angetreten, der selbst 12 Jahre Kommandant hier in Köttel war. Mir ist es wichtig, dass die Ortswehr weiterbesteht“, sagte der Wiedergewählte.

Ein ebenso eindeutiges Votum erhielt Gruppenführer Phillip Reuther als zukünftiger Zweiter Kommandant . Der 25-Jährige ist seit 2012 in der Jurawehr. „Ich möchte die Jugendlichen im Ort für die Feuerwehr motivieren und zu Übungen einladen. In den nächsten sechs Jahren möchte ich die Gründung einer Kinder- und Jugendfeuerwehr in Angriff nehmen, denn es gibt entsprechend Nachwuchs bei uns hier im Ort“, erklärte Reuther. gkle