Das Bläserensemble „Helicon“ gibt in der Pfarrkirche St. Kilian ein Adventskonzert .

Eines der Highlights des diesjährigen Bad Staffelsteiner Adventsmarktes , der am 26. und 27. November in der historischen Innenstadt stattfindet, ist in jedem Fall das Adventskonzert des außergewöhnlichen Bläserensembles „Helicon“.

Am ersten Advent, dem 27. November, um 18 Uhr ist jeder eingeladen, das Konzert zu besuchen. Das Kammermusikensemble mit Sitz in Kerkrade (Holland) besteht aus zehn Musikern, dem Leiter Harry Ries und dem Organisten Tjeu Zeijen, der 1979 mit dem „Prix d'Excellence für Orgel“ ausgezeichnet wurde. Neben Flöten und Klarinetten werden auch Oboen, Fagoten und Hörner zu hören sein.

Seit 40 Jahren auf der Bühne

Schon seit 40 Jahren begeistern sich die unterschiedlichsten Besucher an den Konzerten des Ensembles. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. red