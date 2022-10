Lkr. Lichtenfels — Eine Tatsache ist immer wieder zu erleben: Kinder machen gerne Musik. So ist die Kreisvorstandschaft des Nordbayerischen Musikbundes Lichtenfels vor ein paar Jahren auf die Idee gekommen, neben dem inzwischen sehr erfolgreichen Kreisorchester auch ein Kreisjugendorchester ins Leben zu rufen.

Im Moment wird wieder fleißig im großen Musikraum der Herzog-Otto-Mittelschule in Lichtenfels geprobt. Am 23. Oktober kommt es dann um 15 Uhr in der Bad Staffelsteiner Moll-Halle zum ersten Konzert des Musikernachwuchses des Landkreises Lichtenfels .

Erfahrene Leitung

Mit der Musikpädagogin Susi Schliefer übernahm eine hervorragende und hochkarätige Musikerin die Leitung des Orchesters. Der positive Umgang mit ihren Schützlingen macht es der Ausnahmekönnerin möglich, die Kinder für ihre gestellte Aufgabe zu begeistern. 35 junge Musikerinnen und Musiker sind offiziell schon bei dem Orchester dabei.

„Möglich macht dieses kommende Konzert natürlich der gute Ausbildungsstand unserer Nachwuchsmusiker “, meint Kreisvorsitzender Horst Sünkel. Es sei schön, dass die Möglichkeit genutzt wird, für das bestehende Kreisorchester einen guten Unterbau aufzubauen. Viele der Mitgliedskapellen haben aber auch kleine Musikgruppen und Orchester mit Kindern . Diese können sich an diesem Nachmittag ebenfalls präsentieren.

Die Stücke, die gespielt werden, haben einen sehr hohen Anspruch. So wird die Geschichte des „Wellermanns“, eines neuseeländischen Seefahreres, musikalisch dargeboten. Auch ein Medley mit den Seemannsliedern der Band „Santiano“ wird interpretiert. Außer, dass es am Schluss ein großes Finale geben wird, soll ansonsten nicht mehr verraten werden. red