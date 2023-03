Ganz im Zeichen des 150. Jubiläums stand die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr in Mainroth. Vorsitzender Manfred Hofmann gab bekannt, dass das Fest von Freitag, 18. August bis Sonntag 20. August stattfindet. Es wird am Freitag einen ökumenischen Gottesdienst im Gotteshaus St. Michael mit anschließendem Festzug der Nachbarwehren zur Gemeinschaftshalle geben. Dort findet ein klassischer Festkommers statt, dem ab 22 Uhr eine Blaulicht-Party mit DJ Trulli folgen wird.

Am Samstag steht dann der traditionelle Bieranstich, mit der Band der Generationen „Heaven“, an. Am Sonntag, 20. August, beginnt das Fest um 10 Uhr mit Weißwurst-Frühschoppen und dem alljährlichen musikalischen Highlight mit der Mainrother Kultgruppe „Saitenwynd“. Als weiteren Ohrenschmaus begleitet dann der Musiker Udo B. zum Festausklang mit Gitarrenklängen unter dem Motto „Wir sind Kameraden“ das Fest. Während der Versammlung zeichneten die Vorsitzenden Manfred Hofmann und Rolf Huber auch die folgenden treuen Feuerwehrmänner aus: Ehrung für zehn Jahre Mitgliedschaft: Simon Fiedler. Ehrung für 25 Jahre Mitgliedschaft: Ronald Küffner. Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft: Jürgen Schmidt, Michael Gärtlein, Mario Müller und Franz Rieger .

Neuaufnahmen waren Michael und Emma Schmidkunz. Zudem sind Annika Köstner, Marius Graß und Lea Schardt in die Erwachsenenwehr aufgerückt. Roland Dietz