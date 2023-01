Wichtige Ehrungen und die Saisonplanung standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Blaskapelle Schwürbitz . Vorsitzender Oswald Kremer freute sich in seiner Begrüßung darüber, dass wieder Normalität einkehren darf.

Er blickte zurück auf, aus seiner Sicht, große und kleine, aber sehr schöne Auftritte im abgelaufenen Jahr.

Dirigent Michael Stettner berichtete davon, dass sich in der Besetzung eine kleine Verringerung der aktiven Musiker ergeben habe. Er freute sich aber sehr über Neuzugang Otto Drexel und darüber, dass Martin Gmell wieder zur „Mannschaft“ gehöre.

Der Dirigent kündigte für das Frühjahr eine intensive Probenarbeit an. „Es wird auch wieder ein aktives Probenwochenende geben“, so Stettner, der abschließend „ein neues, wunderbares Osterkonzert 2023“ vorstellte und damit die mit Spannung erwartete Entscheidung für ein neues Konzert offenbarte.

Jugendleiter Sebastian Stettner berichtete von Neuwahlen innerhalb der Jugendvertretung. Diese habe sich wie folgt neu aufgestellt: Erster Jugendleiter Sebastian Stetter, Zweiter Jugendleiter Aaron Heil, Schriftführerin Ina Hennemann, Beisitzer sind Philipp Wolf, Louis König und Pablo Hüttner.

Langjährige Treue

Zusammen mit der Bezirksvorständin Angelika Becher führte Horst Sünkel anschließenden die Ehrungen durch. Als Erstes wurde Martin Gmell ausgezeichnet. Martin Gmell spielt seit seiner Jugend Trompete und er sei „die Bank“ in seiner Abteilung. Er wurde mit dem goldenen Abzeichen des Nordbayerischen Musikbundes und einer Urkunde für 40 Jahre aktives Musizieren ausgezeichnet.

Angelika Becher, Vorsitzender Oswald Kremer und Dirigent Michael Stettner ehrten dann den Kreisvorsitzenden Horst Sünkel. Er wurde mit der goldenen Ehrennadel und einer Urkunde des Nordbayerischen Musikbundes ausgezeichnet.

Es folgte Geschäftführer Markus Heid. Er habe 1982 als Kind mit der Klarinette gestartet, führte der Vorsitzende aus. Nun erhielt er die goldene Nadel und eine Urkunde des NBMB für 40-jähriges aktives Musizieren . Klarinettist Siegfried Stettner spielt seit seinem elften Lebensjahr Musik im NBMB. Er bekam für 40 Jahre ebenso die goldene Nadel und eine Urkunde des NBMB.

Oswald Kremer wurde für 50 Jahre aktives Musizieren ausgezeichnet.

Zum Ende der Versammlung übergab Geschäftsführer Markus Heid einen symbolischen Scheck an die Kirchenverwaltung. Kirchenpfleger Stefan Fleischmann nahm die Hälfte des Erlöses aus dem Weihnachtskonzert dankend an und berichtete davon, dass diese Spende helfe, den Schaden an der Glocke Zwei zu beheben. sam