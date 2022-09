Jetzt steht fest, wer der Motorradfahrer war, der Anfang September auf der Staatsstraße 2190 zwischen Kasendorf und Azendorf tödlich verunglückt ist. Wie die Polizei Kulmbach bestätigt hat, handelt es sich um einen 25-Jährigen aus Lichtenfels.

Mittels DNA-Abgleichs geklärt

Die Identität musste mit Hilfe eines DNA-Abgleichs geklärt werden, da der Mann bis zur Unkenntlichkeit verbrannt war.

Der Unfall hatte sich am frühen Abend des 2. September in dem sehr kurvigen und steilen Waldstück kurz hinter Kasendorf in Richtung Azendorf ereignet. Der Motorradfahrer war in einer scharfen Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in einen entgegenkommenden BMW geprallt.

Fahrzeuge gehen in Flammen auf

Durch den Aufprall gingen beide Fahrzeuge sofort in Flammen auf und brannten völlig aus. Der Motorradfahrer , der zwischen beiden Fahrzeugen eingeklemmt war, konnte sich nicht befreien und starb in den Flammen . Mit großer Wahrscheinlichkeit war der 25-Jährige bereits direkt nach dem Aufprall tot, vermuten Rettungskräfte.

Die drei Insassen des BMW hatten sich glücklicherweise noch rechtzeitig aus dem Auto befreien können und waren nur leicht verletzt worden.

Keine Identifizierung möglich

Der Körper des Motorradfahrers verbrannte bis zur Unkenntlichkeit, so dass am Unfallort keine Identifizierung mehr möglich war. Die Polizei sicherte die Fahrgestellnummer des völlig verbrannten Motorrads und kam so auf die Spur des möglichen Fahrers. Obduktion und DNA-Abgleich erbrachten nun die trauige Gewissheit: Halter und Fahrer waren identisch. red