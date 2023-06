Der Telekommunikationsanbieter O2 Telefónica hat laut einer aktuellen Pressemitteilung den schnellen Mobilfunkstandard 5G nach Zapfendorf gebracht.

Dort hat der Netzbetreiber jetzt einen neuen 5G-Standort in der Werkstraße errichtet. Weitere werden im Rahmen der laufenden Ausbauoffensive folgen. Mit 5G profitieren die Bürger in Zapfendorf von höheren Downloadgeschwindigkeiten und kürzeren Reaktionszeiten bei der mobilen Datennutzung. Gleichzeitig ermöglicht 5G neue Anwendungen: Neben Social-Media-Nutzung, Musik- und Videostreaming entfalten besonders datenintensive Anwendungen wie Mobile Gaming oder Augmented Reality erst mit 5G ihr volles Potenzial. Im Homeoffice können über 5G selbst große Dateien in Sekundenschnelle heruntergeladen werden.

Darüber hinaus ist 5G die Basis für industrielle Netze unter anderem für die Vernetzung von Maschinen und Anlagen in Produktion und Logistik – sowie für zukünftige Anwendungen wie das autonome Fahren.

Voraussetzung für die Nutzung von 5G ist ein 5G-fähiges Smartphone und ein 5G-fähiger Mobilfunktarif. Der neue 5G-Standard ergänzt das bereits flächendeckend ausgebaute 2G- (GSM) und 4G- (LTE) Netz. Dafür investiert der Anbieter derzeit jährlich mehr als eine Milliarde Euro in ein verbessertes Mobilfunknetz. red