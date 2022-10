Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Reservistenkameradschaft Hochstadt findet am Mittwoch, 26. Oktober, um 19.30 Uhr als krönender Abschluss ihres Festjahres und gleichzeitig auch als Abschluss des Jubiläumsjahres der Basilika ein fulminantes Wohltätigkeitskonzert statt.

Den Reservisten ist es zusammen mit ihrem Mitglied Hauptmann der Reserve Georg Hagel, im Zivilleben Regionalkantor und Organist der Basilika, und der Kirchenleitung gelungen, das bekannte Heeresmusikkorps Veitshöchheim zu gewinnen.

Das Militärorchester, das ausschließlich aus studierten Musikern in Uniform besteht, bürgt ebenfalls seit 50 Jahren für Qualität und Vielfalt und genießt in der Öffentlichkeit von Franken über die Oberpfalz, Nordbaden und Südhessen bis nach Thüringen einen hervorragenden Ruf als symphonischer Klangkörper und als musikalischer Botschafter der deutschen Streitkräfte. Zusammen mit Hauptmann Hagel an der großen Basilikaorgel erwartet die Zuhörer ein eigens auf den Kirchenraum abgestimmtes Programm aus festlichen Bläserfanfaren, ruhigen Chorälen, aber auch gediegenen Märschen und kirchlichen Bearbeitungen, solistisch wie auch zusammen mit Orgel und Orchester.

Eintritt ist frei

Der Eintritt zu diesem Wohltätigkeitskonzert ist frei. Die freiwilligen Spenden nach dem Konzert werden je zur Hälfte einem kulturellen und einem sozialen Zweck zugeführt: dem „Soldatenhilfswerk“ für Soldaten und deren Familien in Not wie auch der Restfinanzierung der neu gegossenen Glocken der Basilika. Alle Freunde der Kirchen- und Militärmusik sind herzlich eingeladen zu diesem in Vierzehnheiligen wohl einmaligen „Crossover“-Wohltätigkeitskonzert. Da keine Reservierungen vorgenommen werden können, bittet die Kirchenleitung um rechtzeitiges Erscheinen. red