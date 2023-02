Kürzlich fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kümmersreuth statt. Bei der Vorstandswahl gab es lediglich geringe Veränderungen in der Führungsstruktur. Der bisherige Zweite Vorsitzende Rainer Betz trat nicht mehr zur Wahl an. Dessen Posten übernahm der bisherige Beisitzer Thomas Griebel. Dessen Platz übernahm Niklas Häußermann als neuer Beisitzer des Vorstands. Der bisherige Kommandant der Wehr, Christian Betz, wurde, ebenso wie sein Stellvertreter Sven Güldner, für eine weitere Amtszeit wiedergewählt. Ansonsten gab es keine Veränderungen im Vorstand. Der Erste Vorsitzende Stefan Heidenreich wurde ebenso im Amt bestätigt wie der Kassier der Wehr, Martin Betz, und der Schriftführer Florian Lunz. Alle Wahlentscheidungen der Versammlung fielen ohne Gegenstimme aus – auch das ist als großer Vertrauensbeweis gegenüber der alten und neuen Vorstandschaft zu werten.

Kreisbrandmeister Marko Fischer unterstützte in seinen Grußworten das zuvor geäußerte Ansinnen des Vorsitzenden und des Kommandanten, das Feuerwehrhaus seitens der Stadt zeitnah mit WLAN zu versehen, da nur so der vernetzte Betrieb eines zur Anschaffung am Feuerwehrhaus geplanten Defibrillators (AED) reibungslos funktioniere. Die standardmäßige Anbindung des AED mittels SIM-Karte an die Integrierte Leitstelle (ILS) funktioniert für Kümmersreuth nicht, da sich das Feuerwehrhaus in einem Funkloch befindet.

Vier Neuaufnahmen

Ansonsten blieb die Wehr von echten Ernstfällen verschont, lediglich kleinere Einsätze (Absicherung nach Unfällen, Wegfreimachung nach Sturmschäden, Ablöschen eines kleineren Wurzelbrandes) waren zu verzeichnen.

Die Alarmierungseinheit Schwabthal-Frauendorf-Kümmersreuth hat im September 2022 mit zwei Gruppen erfolgreich die Leistungsprüfung abgelegt. Hieran waren auch fünf Kameraden der Kümmersreuther Wehr aktiv beteiligt.

Christian Betz und Stefan Heidenreich konnten mit Jakob Lunz, Paul Weingart sowie den Brüdern Jonas und Ralf Kunzelmann gleich vier Neuaufnahmen in der Wehr willkommen heißen.

Der seit dem Bezug des neuen Feuerwehrhauses (2017) Jahr für Jahr gegenüber der Stadt Bad Staffelstein angesprochene Abriss des alten Feuerwehrhauses soll nunmehr angegangen werden. Florian Lunz