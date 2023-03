Anlässlich der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Woffendorf informierte Vorsitzender Stefan Völker die Mitglieder darüber, dass im Rahmen des diesjährigen Kirchweihfestes das neue Feuerwehrgerätehaus die kirchliche Weihe erhalten wird und gleichzeitig das Tragkraftspritzenfahrzeug offiziell in Dienst gestellt wird.

Zuvor eröffnete Vorsitzender Stefan Völker die Jahreshauptversammlung mit der Begrüßung und freute sich über die rege Teilnahme. Anschließend gab Völker einen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr und berichtete über die Arbeit des Vorstandes. Anschließend leitete der Vorsitzende zur Terminplanung über.

Feierlichkeiten im Juli

In diesem Jahr hat die Wehr selbst einen besonderen Grund zum Feiern, wie Stefan Völker mitteilte, denn es wurde beschlossen, die Einweihung des Feuerwehrgerätehauses und die Segnung des Tragkraftspritzenfahrzeuges zusammen mit dem Kirchweihfest zu feiern.

So wird in diesem Jahr an vier Tagen, vom 14. bis 17. Juli, gefeiert.

Kommandant Frank Manzer ging auf das Dienstgeschehen ein und erwähnte zunächst das regelmäßige Übungsprogramm, verschiedene Sicherheitswachen und technische Hilfeleistungen.

Bei Alarmierungen konnte die gut ausgerüstete und besetzte Freiwillige Feuerwehr Woffendorf stets schnelle Hilfe leisten, wofür sich Kommandant Frank Manzer bei allen Feuerwehrdienstleistenden recht herzlich bedankte.

Die Jahreshauptversammlung bot zudem einen würdigen Rahmen für die Ehrung von Robert Hümmer und Roland Schuberth. Beide Feuerwehrkameraden konnten auf 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst zurückblicken. dr