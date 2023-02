Während der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schney hob Kommandant Alexander Ultsch hervor, dass beim Ehrungsabend der Stadt im vergangenen Sommer gleich fünf Schneyer Feuerwehrmänner geehrt worden waren. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber hatten für 25-jährige Dienstzeit Thorsten Dauer, Patrick Nielsen und Ultsch selbst erhalten. Mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 40-jährige Dienstzeit waren Rolf Mann und Florian Pfaff ausgezeichnet worden. Schließlich nahm der Kommandant per Handschlag Arif Daveri als neues aktives Mitglied in die Feuerwehr Schney auf.

Unter den 125 Mitgliedern der bereits seit 1873 bestehenden Schneyer Wehr befinden sich aktuell 30 aktive Feuerwehrleute , davon zwei Frauen. Außerdem stehen noch drei Feuerwehranwärter zur Verfügung.

43 Einsätze im Jahr 2022

Kommandant Ultsch stellte fest, dass die Schneyer Feuerwehr auch während der Corona-Pandemie stets einsatzbereit gewesen sei. So sei man im Jahr 2022 zu 43 Einsätzen gerufen worden: 19 Einsätze im abwehrenden Brandschutz, darunter acht Fehlalarmierungen, 16 technische Hilfeleistungen, vier ABC-Gefahrstoff-Einsätze und vier Sicherheitswachen. Außerdem habe man sieben Übungen absolviert.

Ultsch berichtete auch über das neue mobile Stausystem Water-Gate, mit dem man den Krebsbach bei geringer Wasserführung aufstauen oder bei Hochwasser das Wasser umleiten kann. Alfred Thieret