Die im März bereits dynamisch gestartete Frühjahrsbelebung setzte sich durch die sukzessiv aufgehobenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auch im April agil fort.

Die Arbeitslosigkeit nahm in den vergangenen vier Wochen im Bezirk der Arbeitsagentur Bamberg-Coburg, zu der auch der Landkreis Lichtenfels zählt, um 488 (-4,5 Prozent) auf 10.326 Menschen ab. Seit dem letzten Jahr verringerte sich die Arbeitslosenzahl um 2474 Personen. Das sind gut ein Fünftel weniger (-19,3 Prozent) als vor zwölf Monaten.

Im April fanden 1375 arbeitslose Frauen und Männer einen neuen Arbeitsplatz, 17,7 Prozent weniger (-295) als 2021. Es verloren 1173 Menschen ihre Beschäftigung, 4,9 Prozent (-60) weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitsaufnahmen überstiegen die Zahl der Entlassungen um 202 Personen. Im April ging die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent zurück. Das gilt nach herkömmlicher Definition der Arbeitsagentur als Vollbeschäftigung. Vor einem Jahr betrug die Arbeitslosenquote noch 3,6 Prozent.

Städte profitieren weniger

Die Arbeitslosigkeit sank spürbar in allen Regionen des Agenturbezirks. Auch die Städte profitieren vom saisonal bedingten Beschäftigungsanstieg, jedoch nicht so ausgeprägt wie die Landkreise. In Bamberg verringerte sich die Arbeitslosigkeit in den letzten vier Wochen um 2,2 Prozent und in der Stadt Coburg um 2,6 Prozent. Auf dem Land, wie in den Landkreisen Kronach (-7,8 Prozent), Forchheim (-5,8 Prozent), Bamberg (-5,5 Prozent) und Coburg (-3,2 Prozent), ging die Arbeitslosigkeit noch dynamischer zurück. Im Landkreis Lichtenfels reduzierte sich die Zahl der Arbeitslosen um 62 Personen (-4,8 Pro-zent) auf 1236. Das sind über ein Fünftel bzw. 314 Personen weniger als vor zwölf Monaten.

Im letzten Monat verloren hier 17,2 Prozent weniger Menschen ihre Beschäftigung als in 2021. Gleichzeitig fanden 31,8 Prozent weniger Personen einen neuen Arbeitsplatz. Die Arbeitslosenquote nahm im April um 0,1 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent ab. Vor einem Jahr betrug sie noch 4,0 Prozent. Das sind 8,3 Prozent (-17) wen-ger als im Vorjahr.

Im Stellenpool gibt es aktuell 1385 Beschäftigungsperspektiven, 52,5 Prozent (+477) mehr als 2021. Lichtenfels verzeichnet agenturbezirksweit den größten Stellenzuwachs im Bestand. Rein statistisch kamen im April auf 100 gemeldete Stelle nur 89 potenzielle arbeitslose Bewerber. red