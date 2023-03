Auf ein ereignisreiches Vereinsjahr konnten die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr von Pfaffendorf bei der Jahreshauptversammlung blicken, das mit dem 125-jährigen Jubiläum seinen markanten Höhepunkt hatte. Rückblickend sprach deshalb Vorsitzender Georg Baier auch von einem gelungenen Fest.

Alle Ehrenmitglieder, Mitglieder und Gäste begrüßte Vorsitzender Georg Baier im Feuerwehrgerätehaus von Pfaffendorf . Auf das Vereinsgeschehen ging anschließend Vorsitzender Georg Baier ein, das mitunter auch noch von Corona geprägt war, wie er dabei verdeutlichte. Dennoch beteiligte sich die Wehr am Volkstrauertag, und es gab in einem kleineren Rahmen ein Kirchweihfest in Pfaffendorf , das allerdings im Freien abgehalten wurde.

Dank für tolle Leistungen

Als das herausragende Ereignis, das die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr von Pfaffendorf im vergangenen Jahr beschäftigte, nannte Baier ihr 125-jähriges Bestehen. Rechtzeitig wurden dabei die Planungen aufgenommen, wobei von vornherein darüber Einigkeit bestand, dass auch aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie ganz einfach ein Fest in einem überschaubaren Rahmen werden sollte. So wurde auch der Programmverlauf festgelegt und nach einem Gottesdienst in der Filialkirche St. Georg erfolgten die Ehrung verdienter Mitglieder und danach ein Festzug zum Feuerwehrgerätehaus von Pfaffendorf , wo gefeiert wurde. Auch der anschließende Festsonntag fand viel Anklang.

Deshalb dankte Vorsitzender Georg Baier nochmals allen Helfern, den Mitgliederfrauen, der gesamten Dorfgemeinschaft sowie der Gemeinde Altenkunstadt und den Spendern und Gönnern, die allesamt dazu beigetragen hatten, dass es ein würdiges und schönes Fest werden konnte. Auf das dienstliche Geschehen ging Kommandant Michael Zapf ein, der in diesem Zusammenhang eine angemessen Mannschaftsstärke mit 21 Aktiven verweisen konnte. Trotz Corona war dabei immer die Einsatzbereitschaft gewährleistet und die entsprechenden Übungen konnten abgehalten werden.

Ehrungen verdienter Mitglieder

Dritte Bürgermeisterin Allmut Schuhmann würdigte den Feuerwehrdienst und das Eintreten der Aktiven für das Leben sowie das Hab und Gut der Mitmenschen. Von der Gemeinde Altenkunstadt werde dabei auch die Wichtigkeit des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes erkannt und dafür auch die entsprechenden Gerätschaften und Fahrzeuge bereitgestellt. Dazu biete auch die Fortschreibung der Feuerwehrbedarfsplanung wieder den geeigneten Anlass.

Zum Feuerwehrjubiläum in Pfaffendorf sagte Schuhmann, dass es ein eindrucksvolles Ereignis war und sicherlich auch zur Förderung der gesamten Dorfgemeinschaft beigetragen habe. Ein abschließender Dank von Schuhmann galt allen, die innerhalb der freiwilligen Feuerwehr von Pfaffendorf im abgelaufenen Feuerwehrjahr wieder aktiven Dienst leisteten und verantwortungsvolle Aufgaben übernommen hatten.

Die Jahreshauptversammlung bot danach einen würdigen Rahmen, um verdiente Mitglieder auszuzeichnen. Gundolf Krappmann verrichtete nicht nur über Jahrzehnte hinweg aktiven Dienst, sondern konnte zugleich auf seine 70-jährige Mitgliedschaft blicken, und dies würdigte Vorsitzender Georg Baier mit anerkennenden Worten. Markus Baier, Stefan Will und Frank Benkert leisten 25 Jahre ihren aktiven Feuerwehrdienst , und auch dies fand im Rahmen der Hauptversammlung eine entsprechende Anerkennung.

Bevor die Versammlung zu Ende ging, wurde der Wunsch geäußert, dass der Zusammenhalt und die Kameradschaft bei der freiwilligen Feuerwehr von Pfaffendorf weiterhin Bestand haben mögen. Dieter Radziej