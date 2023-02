Auf ein ereignisreiches Jahr konnten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Zeublitz zurückblicken, wobei mit Michael Bornschlegel einer ihrer treuesten Feuerwehrkameraden bei der Hauptversammlung für seine 40-jährige Dienstzeit geehrt wurde.

Allerding war diesmal auch eine gewisse Betroffenheit zu verspüren, nachdem innerhalb der Alarmierungsgemeinschaft die Nachbarwehr aus Weidnitz keine Kommandanten mehr finden konnte.

Damit werde man einen verlässlichen und engagierten Partner verlieren, mit dem es in den vergangenen Jahren eine erfolgreiche Zusammenarbeit gab und nicht weniger als dreiunddreißig Übungen durchgeführt werden konnte, so Vorsitzender und Kommandant Stefan Kießling . Vor allem durch die Tatsache, dass sich drei Wehren in der Alarmierungsgemeinschaft zudem mit drei Tragkraftspritzen eingebracht hatten, konnte man immer mit einer starken Mannschaft auch die Tagesverfügbarkeit – eines der wesentlichen Anliegen der Feuerwehrbedarfsplanung – gewährleisten.

Türen stehen offen

„Es ist ein gravierender Einschnitt in das Feuerwehrgeschehen der Alarmierungseinheit“, wobei Kießling sein Angebot an die Aktiven der Weidnitzer Wehr richtete, dass ihnen in Zeublitz, wenn sie weiterhin Dienst leisten möchten, alle Türen offen stehen.

Ein besonderes Ereignis war danach die Ehrung des verdienten Kameraden Michael Bornschlegel, zugleich auch stellvertretender Kommandant. Er leistet bereit seit vierzig Jahren seinen aktiven Dienst bei der Ortswehr von Zeublitz. dr