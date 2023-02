Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Strössendorf konnte bei ihrer jüngsten Versammlung auf ein lebhaftes Vereinsleben zurückblicken. Dabei fand auch die 40-jährige Vereinszugehörigkeit von Reiner Kolb eine besondere Würdigung. Es zeichnete sich auch ab, dass der Feuerwehrhausneubau und die Fahrzeuganschaffung derzeit wichtige Themen in der gesamten Feuerwehrarbeit sind.

Derzeit, so Kommandant Daniel Domes, verfüge die Wehr über 33 Aktive, davon vier Jugendliche. Er freute sich darüber, dass er mit Tamara Dümlein, Max Martin und Julian Schulz auch drei neue Mitglieder per Handschlag verpflichten konnte. Danach ging Daniel Domes auf die beiden wichtigen Anliegen, den Neubau des Feuerwehrhauses und die Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges ein. Hierfür wurde von der aktiven Mannschaft schon eine Vielzahl von Vorleistungen erbracht.

Es läuft nicht alles perfekt

Allerdings hapert es derzeit noch bei der Umsetzung der Maßnahme. Zwischenzeitlich gab es zudem eine weitere Besprechung im Rathaus und es zeichnete sich ab, dass beispielsweise das Feuerwehrgerätehaus nicht als „Gesamtpaket“, wie man es erhoffte, sondern in einzelnen Gewerken ausgeschrieben werden muss.

Zweiter Bürgermeister Weidner musste mit Blick auf die vorgesehenen baulichen Maßnahmen auch eingestehen, dass manches zuletzt nicht ganz so günstig gelaufen sei. Allerdings sollten alle bestrebt sein, dieses Vorhaben in Strössendorf voranzubringen

Im Anschluss wurde Reiner Kolb eine besondere Ehre zuteil, denn er kann auf seine 40-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Strössendorf blicken. Für diese treue Verbundenheit galt ihm der Dank der Wehr, wobei Kommandant Daniel Domes daran erinnerte, dass er zudem regelmäßig Lehrgänge besuchte, etliche Jahre stellvertretender Kommandant war und in seine aktive Dienstzeit auch so markante Ereignisse wie der Feuerwehrhausbau und das 125-jährige Bestehen der Wehr fielen. dr